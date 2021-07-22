В тибетском леднике нашли неизвестные вирусы возрастом 15 тысяч лет

Ученые выясняют, что может угрожать человечеству в результате таяния древнего льда.

Фото: Lonnie Thompson / osu.edu

Американские ученые нашли в тибетском леднике Гулия на западе Китая неизвестные вирусы возрастом 15 тысяч лет.

Об этом сообщил Университет штата Огайо, сотрудник которого был ведущим автором исследования, опубликованного в журнале Microbiome.

Ученые исследовали лед, собранный на большой высоте. Вершина ледника Гулия находится на высоте почти 7 километров над уровнем моря.

Фото: byrd.osu.edu

Ученые установили, что возраст льда, который они исследовали, составляет почти 15 тысяч лет. Проанализировав образцы льда, они обнаружили генетические коды 33 вирусов. Четыре из них уже идентифицированы научным сообществом, они относятся к семейству бактериофагов, которые заражают бактерии.

Но остальные 28 вирусов - новые. Ученые предполагают, что они были распространены в почвах и растениях, а не среди животных и людей.

Изучение вирусов в ледниках является новым направлением вирусологии. Университет указывает, что до сих пор было известно о двух исследованиях вирусов в древнем льде. Однако на фоне изменения климата их изучение становится все более актуальным. Глобальное потепление приводит к постепенной потере ледников и может освободить огромное количество микроорганизмов, которые тысячелетиями находились в изоляции.

Ученые пытаются выяснить, какую угрозу могут нести эти вирусы и бактерии для существующей экосистемы.