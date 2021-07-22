Акции Virgin Galactic упали после полета Безоса в космос

Акции аэрокосмической компании Ричарда Брэнсона Virgin Galactic упали на 8,17%, до $29,75, после открытия основной торговой сессии Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Об этом пишет РБК.

Акции Virgin Galactic упали после полета Безоса в космос
Фото: investment.24tv.ua

Всему виной полет Безоса

Бумаги дешевеют на фоне успешного полета в космос основателя Amazon — Джеффа Безоса. На корабле New Shepard своей компании Blue Origin самый богатый человек мира поднялся на высоту около 100 км, где проходит линия Кармана, которая отделяет атмосферу Земли от космоса.

Предыстория

11 июля в космос полетел Ричард Брэнсон на корабле VSS Unity. Самолет-носитель VMS Eve доставил корабль на высоту свыше 12 км, после чего тот запустил ракетные двигатели и, разогнавшись до скорости более 3600 км/ч, достиг высоты 86 км над Землей.

Предполагается, что Virgin Galactic начнет совершать коммерческие рейсы в 2022 году. А до этого кораблю предстоят еще два тестовых полета.

Со дня полета Брэнсона акции Virgin Galactic упали почти на 40%. Негативная динамика была вызвана двумя факторами — фиксацией прибыли со стороны инвесторов и допэмиссией акций, объявленной на следующий день после запуска.

Компания заявила о дополнительном выпуске 10,16 млн бумаг на сумму $500 млн — по $49,2 за акцию.

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