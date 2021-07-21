Американский стартап заявил о создании квантового компьютера с беспрецедентными характеристиками

Молодая американская компания Atom Computing сообщила о создании квантового компьютера с беспрецедентными характеристиками. Заявленное время когерентности кубитов в квантовой системе первого поколения на порядок больше, чем у существующих конкурирующих систем.

Источник изображения: Atom Computing

Компания не раскрывает точных данных о своём квантовом вычислителе. Неизвестно даже число кубитов в системе, о чём говорится намёками. В частности, система первого поколения Phoenix способна оперировать 100 атомами одного из «щелочноземельных металлов». Атомы устанавливаются в ловушки в вакуумной камере так называемым оптическим или лазерным пинцетом. Атомы в ловушках становятся кубитами, состояниями которых управляют с помощью лазера.

Судя по заявлениям Atom Computing, время когерентности — длительность нахождения атомов в состоянии суперпозиции, при котором пресловутый кот Шрёдингера и жив, и мёртв одновременно — значительно превышает 100 мкс. Это вселяет в руководство молодой компании уверенность, что мифическое квантовое превосходство будет впервые достигнуто на их системе. «Масштабируемость и стабильность наших систем вселяют в нас уверенность в том, что мы сможем привести отрасль к истинному квантовому превосходству», — сказал Роб Хейс (Rob Hays), генеральный директор и президент Atom Computing.

Роб Хейс, назначенный генеральным директором Atom Computing, является ветераном отрасли и, например, свыше 20 лет проработала в компании Intel , где разрабатывал стратегию применения процессоров Xeon. Также Хейс работал в Lenovo, занимаясь продвижением серверных платформ. Кроме того, компания Atom Computing сообщила о получении $15 млн в первом раунде сбора инвестиций, которые пойдут на совершенствование квантовых вычислителей.

До появления более подробной информации о квантовой системе Atom Computing обсуждать её перспективы рано. Подобные системы успешно создают в Гарварде и даже обещают в скором времени побить мировой рекорд и представить программируемый 256-кубитовый квантовый симулятор. На коммерческий уровень с подобными системами вышла компания Honeywell. Новая система Honeywell оперирует 6 кубитами в оптических ловушках, что само по себе говорит о границе практической применимости подобных технологий. Поэтому 100 атомов в системе Phoenix компании Atom Computing могут превратиться в систему со значительно меньшим числом логических кубитов. Тем не менее, система представляется интересной, и мы за ней проследим.



