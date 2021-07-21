Японцы придумали устройство, которое изменяет вес бокала в руке - оказалось, что вино из него пить намного вкуснее

Талантливые повара используют тот факт, что посетители едят в первую очередь «глазами», оформляя блюдо так, чтобы оно было не только вкусным, но и смотрелось очень эстетично. Но другие человеческие чувства также могут влиять на восприятие вкуса. Исследователи обнаружили это с помощью чашки, которая может изменять свой центр тяжести и то, насколько тяжелой она ощущается в руке.

Даже сомелье-любитель скажет вам, что пить вино из дорогого стакана вкуснее, чем пробовать тот же напиток из бумажного стаканчика. Множество факторов в данном случае влияет на наше восприятие: например, особая форма бокала для вина, который лучше передает вкус и запах по сравнению с бумажным стаканчиком. Стекло не имеет запаха, но бумага и клей, используемые для изготовления одноразовой чашки, несомненно, оставят свой след в палитре ароматов и вкуса хорошего вина.

Знание того, что вино из стакана вкуснее, чем вино из бумажного стаканчика, может подсознательно повлиять на то, как вкус будет восприниматься в дальнейшем. Ваш мозг будет подсознательно ожидать, что вино из бокала окажется лучше на вкус. Это то, что исследователь Масахару Хиросе, студент Токийского университета, и его куратор Масахико Инами обнаружили в ходе необычного эксперимента.

Совершив поездку по Европе и заметив, как меняется вкус вин от страны к стране, а форма и вес сервировочных стаканов также претерпевают изменения, Хиросе задумался, можно ли достичь тех же результатов экспериментально, но с помощью стакана, вес которого можно изменять без изменения формы или внешних особенностей. Получившееся устройство выглядит странно: подстаканник (выбор пал на него, чтобы саму чашу можно было легко заменить из соображений гигиены) расположен на механизме с ручкой, который использует моторизованный скользящий груз, чтобы ловко изменять его центр тяжести, когда кто-то подносит чашку ко рту. Когда вес скользит в направлении пользователя, чашка в руке становится тяжелее. Когда рука отодвигается от рта, чашка становится легче.

Хиросе и Инами представят свое творение и исследования, стоящие за ним, на предстоящей конференции Siggraph 2021 в августе. В видео, опубликованном на YouTube, они раскрывают реакцию горстки людей на свою разработку. Когда чашка в руке становится тяжелее, пользователи сообщают о более сильном вкусе, при этом один пользователь даже сказал, что то же самое вино, которое они пробовали ранее, «стало восхитительным», стоило испить его из более тяжелой чаши.

Разница во вкусе не колоссальная, но эксперимент добавляет больше правдоподобия идее о том, что способ подачи пищи может сыграть очень важную роль в том, как мы ощущаем ее вкус.



