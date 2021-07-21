Первый крупный план потока вещества, вырывающегося из черной дыры в центре галактики

Астрономы впервые получили крупный план радиоджета, испускаемого сверхмассивной черной дырой, благодаря телескопу Event Horizon (EHT).

Астрономы впервые получили детальную фотографию радиоджета, исходящего из далекой галактики

Соответствуя своему названию и природе, черные дыры практически невидимы в бездне космоса, но могут проявлять себя через экстремальную среду, которую формируют вокруг себя. Когда они всасывают пыль и газ, этот материал нагревается и приобретает форму светящего диска, создавая яркий фон, на котором можно увидеть силуэт черной дыры.

В апреле 2019 года EHT Collaboration представила общественности первые прямые изображения черной дыры, демонстрирующие сверхмассивного «монстра» в сердце галактики М87. Последующий анализ, проведенный ранее в этом году, позволил изучить поляризацию света от диска вокруг дыры.

Теперь же ученые обратили свое внимание на другую черную дыру, расположенную в центре галактики Центавр A. Имея массу 55 миллионов Солнц, она не так велика на фоне колоссальной черной дыры M87 (ее масса составляет 6,5 миллиардов солнечных). Однако главное отличие состоит в том, что Центавр A — активная галактика, испускающая гигантские струи вещества из дыры в своем центре. И именно эти раскаленные потоки астрономы впервые смогли рассмотреть детальнее, чем когда-либо.

«Новые данные позволяют нам впервые увидеть и изучить внегалактический радиоджет в масштабах, меньших, чем расстояние, которое свет проходит за один день», — пояснил Майкл Янссен, автор исследования. «Мы во всех подробностях видим зарождение потока вещества прямо из огромной черной дыры».

Четкость изображения открывает новые подсказки о природе этих струй. Излучение кажется ярче по краям, чем в центре – один этот факт поможет избавиться от ряда заведомо ложных гипотез о том, как устроен этот комический механизм. Команда также смогла сузить область того, где именно находится черная дыра в этом регионе, проследив путь джета обратно к его исходной точке. В будущем это обстоятельство позволит более точно откалибровать приборы и, как следствие, получить еще более детальное изображение черной дыры и ее окрестностей.



