Швейцарцы напечатали на 3D-принтере прочный бетонный мост без арматуры — всё ради «зелёных» инициатив

Традиционное строительство зданий и сооружений из армированного бетона сопровождается значительными выбросами углекислого газа. В основном в этом виновато энергоёмкое производство стали (арматуры) и цемента. Учёные из Цюриха предложили способ печать бетонные сооружения с помощью 3D-принтера без арматуры и с минимально необходимым объёмом цемента.

Швейцарцы напечатали на 3D-принтере прочный бетонный мост без арматуры — всё ради «зелёных» инициатив

Источник изображения: Studio Naaro

В качестве демонстрации технологии инженеры из Block Research Group Высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) в партнёрстве с архитектурным бюро Zaha Hadid Architects спроектировали и напечатали пешеходный мост для одного из районов Венеции. При изготовлении блоков будущего моста арматура не использовалась. Для придания прочности печать каждого из блоков велась таким образом, чтобы при сборке нагрузка равномерно распределялась по конструкции моста, в чём помог цифровой проект.

Точный расчёт помог не только повысить механическую прочность конструкции, но также позволил использовать при изготовлении блоков минимально необходимое количество бетона. Тем самым каждый блок был максимально облегчён не потеряв при этом в прочности. Подобный подход позволит значительно экономить на бетоне и даёт возможность отказаться от применения арматуры, что облегчит давление на экологию со стороны предприятий строительной и сталелитейной отрасли.

При сборке моста также отказались от скрепляющего цементного раствора — тоже плюс для «зелёных» инициатив. К тому же, без скрепляющего раствора мост можно разобрать и собрать в другом месте или даже переработать, когда в нём отпадёт надобность.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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