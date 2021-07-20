Американский миллиардер Безос слетал в космос (обновлено)

Полет продолжался 11 минут.

Американский миллиардер Безос слетал в космос (обновлено)
Фото: instagram.com/jeffbezos

Основатель компании Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос отправился в космос на корабле New Shepard, который построила его компания Blue Origin, вместе с тремя космическими туристами на борту.

Старт ракеты начался на 8 утра по местному времени, или на 16:00 по киевскому.

Компания Blue Origin транслировала подготовку, старт и все другие этапы полета в космос на веб-сайте и на официальном YouTube канале.

"Профиль полета New Shepard рассчитан примерно на 11 минут от запуска до посадки капсулы. Астронавты будут чувствовать невесомость в течение трех-четырех минут и путешествовать над линией Кармана, международно признанной границей космоса", - сообщила компания Blue Origin в Twitter перед стартом.

#NewShepard’s flight profile lasts approximately 11 minutes from launch to capsule landing. Astronauts will experience three to four minutes of zero-g and travel above the K?rm?n Line, the internationally recognized boundary of space.

— Blue Origin (@blueorigin) July 20, 2021

Обновлено. Пассажирская капсула с Безосом и тремя пассажирами успешно приземлилась вблизи космодрома в Техасе после полета на ракете New Shepard.

Весь полет длился чуть менее 11 минут. Космических туристов, которые вышли из капсулы, приветствовали журналисты и другие очевидцы.

Напомним, компания Blue Origin осуществила полтора десятка испытаний ракеты New Shepard, но ни разу в капсуле ракеты не было людей. Первый запуск с людьми на борту был запланирован на 20 июля. Ракета New Shepard предназначена для коротких суборбитальных туристических полетов за пределы земной атмосферы. Во время полета степень с пассажирской капсулой поднимается на высоту в несколько десятков километров, после чего кабина с людьми отделяется и ненадолго пересекает линию Кармана - условную границу космоса на высоте 100 километров.

Первый запуск New Shepard состоялся в 2015 году. После этого компания провела еще более десяти испытаний, но так и не запустила в космос людей, хотя обещала сделать это еще в 2017 году.

Американский мультимиллиардер Джефф Безос отправится в космический суборбитальный полет с 82-летней Уолли Фанк - лучшей студенткой курса астронавтов Mercury 13, которая, впрочем, так и не полетела в космос.

11 июля в космос слетал аппарат миллиардера Ричарда Брэнсона. Однако еще до полета Blue Origin заявила о непризнании космическим полета корабля Брэнсона.

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