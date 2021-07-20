В Украине объявили конкурс для новой экспедиции полярников на станцию "Академик Вернадский"
Всего нужно выбрать 12 человек.
Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) объявил конкурс для двадцать седьмой экспедиции полярников на станцию "Академик Вернадский".
Ищут повара, дизелиста-электрика, врача, системного механика, системного администратора и ученых. В объявлении на сайте НАНЦ отметили, что всего необходимо набрать 12 человек, в том числе семь ученых.
Среди основных требований к кандидатам - отсутствие хронических заболеваний и противопоказаний по состоянию здоровья к работе в экстремальных условиях Антарктики; способность работать в условиях депривации, неконфликтность и коммуникабельность; владение одним из иностранных языков (английский/испанский или другой).
Подать заявку можно до 3 сентября.
"В этом году ждем больше заявок на конкурс от кандидатов и кадидаток, ведь, во-первых, осенью прошлого года Правительство существенно увеличило зарплату для наших полярников, в среднем до 54 тыс. грн в месяц, и теперь в Антарктиду можно ехать не только за невероятными впечатлениями, а, во-вторых, именно 27-я экспедиция впервые за последние 20 лет отправится на станцию на собственном научно-исследовательском ледоколе!" - отметил директор НАНЦ Евгений Дикий.
Напомним, что правительство уже выделило средства на приобретение научно-исследовательского судна - ледокола для украинских антарктических экспедиций. Океанографический ледокол позволит украинским ученым после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана, создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами, а в перспективе - работать не только в Антарктиде, но и в Арктике, и, при необходимости, в других регионах океана.