Французская компания Carmat продала первое искусственное сердце

Aeson пересадили пациенту в Неаполе.

Искусственное сердце, созданное французской компанией Carmat, было имплантировано пациенту в Италии, ожидающему донорский орган. Для этой операции компания впервые продала разработанное ею искусственное сердце под брендом "Эсон" (Aeson).

Фото: ufond.ua Искусственное сердце Aeson

Об этом событии официально объявлено 19 июля, после чего акции Carmat на фондовом рынке резко подорожали, передает Радио Свобода.

Операция по пересадке искусственного сердца была сделана в Неаполе. Как сообщает Международное французское радио, продажа протеза Aeson была разрешена в Европе с декабря 2020 года. Сделанная операция, как заявляет пресс-служба Carmat, знаменует собой первую продажу искусственного сердца с 2008 года, когда появилась эта компания.

Агентство France Presse сообщило, что до сих пор ни одно сердце Aeson не использовалось вне клинических исследований. Стоимость операции (150 тыс. евро) была оплачена региональной системой здравоохранения.

Искусственное сердце Aeson создано для пациентов с терминальной бивентрикулярной сердечной недостаточностью. Оно может работать несколько месяцев в ожидании трансплантации живого органа.

15 июля Carmat объявила о первой имплантации человеку своего искусственного сердца в Соединенных Штатах. Операция была проведена в рамках клинического исследования в больнице Университета Дюка в Дареме (штат Северная Каролина). После успешного проведения операции цена акций компании на Парижской фондовой бирже выросла более чем втрое. Управление США по санитарному надзору одобрило будущие операции по трансплантации искусственного сердца для 10 пациентов.

В декабре 2020 года Carmat получила маркировку Евросоюза , что дало компании право на продажу своего искусственного сердца в Европе.

Сейчас аппарат Aeson продолжает проходить испытания в клинических условиях. В ноябре 2019 года промежуточные результаты исследований на 11 имплантированных пациентах показали, что семь из них достигли шести месяцев выживания с протезом в ожидании дальнейшей трансплантации сердца.

В последние годы операции по пересадке искусственного сердца были проведены также в Дании, Чехии и Казахстане.

В конце 2013 года французская компания Carmat провела первую в мире операцию по имплантации полностью автономного искусственного сердца новой конструкции. Компания Carmat создана известным кардиохирургом Аленом Карпантье.