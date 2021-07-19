Столкнувшиеся роботы вызвали пожар на складе крупнейшего онлайн-магазина Великобритании

Крупнейший британский онлайн-магазин Ocado в пятницу, 16 июля был вынужден задержать заказы для некоторых клиентов, после того, как на складе компании на юго-востоке Лондона произошёл пожар, вызванный столкнувшимися роботами. Инцидент вызвали три машины, в результате центр обслуживания клиентов в районе Эрит был эвакуирован.

Как сообщило руководство Ocado, сработавшая система автоматического пожаротушения смогла сдержать огонь. Тем не менее, на место происшествия оперативно прибыла пожарная команда. Ущерб от пожара был незначительным, пострадал только 1% от общего числа оборудования. На полное восстановление работы склада уйдёт всего одна неделя.

На складе Ocado на юго-востоке Лондона трудятся 3000 роботов, они обрабатывают заказы, двигаясь по помещению со скоростью около 4 м/с. Ретейлер также предоставляет лицензии на фирменную роботизированную платформу OSP (Ocado Smart Platform) другим организациям. Например, американская сеть супермаркетов Kroger воспользовалась предложением и оснастила этими машинами центр обслуживания клиентов площадью 34,8 тыс. кв. м в городе Монро, штат Огайо.

Как отметили журналисты CNN, эти роботы, похожие на стиральные машины на колёсах, располагаются и передвигаются слишком близко друг от друга, буквально в пределах 5 мм. Поэтому подобный инцидент мог произойти и раньше.



