?Госрыбагентство пояснило нашествие медуз на побережье Азовского моря

Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства заявило, что увеличение количества медуз в Азовском море в первую очередь связано с тем, что их число растет в Черном море.

"Специалисты Института рыбного хозяйства и экологии моря Госрыбагентства относят к числу наиболее значимых факторов - увеличение численности этих животных в Черном море и, соответственно, более массовое их попадание в Азовское море через Керченский пролив весной. Кроме того, играют свою роль постепенное приближение солености Азовского моря к солености Черного моря (из-за изменений в водном балансе Азовского бассейна), довольно теплые зимы, которые могут способствовать успешной зимовке даже теплолюбивых медуз, а также массовое присутствие планктона, который является для них кормом", - говорится в сообщении ведомства.

Ученые подчеркивают, что уменьшить количество медуз в море практически невозможно, и сейчас едва ли не единственным вариантом для защиты пляжей от медуз является создание барьеров вокруг их акватории.

Вместе с тем не исключается, что цикл экспансии медуз в Азовском море завершится сам собой. Так уже было в 1970-х годах, когда была зафиксирована самая высокая численность медуз в Азовском море - около 7 млрд штук в 1978 году. Для сравнения: в 2018 году их численность в Азовском море оценивалась на уровне 10 млн особей.

Больше всего в Азовском море медуз-корнерот и аурелий.

Ученые считают, что медузы могли бы стать промышленным объектом в Украине. Из них можно производить фибрилин, который применяют как общеукрепляющее и тонизирующее средство для волос, против ожогов и в качестве компонента, предотвращающего старение кожи. Токсин, выделенный из медуз, используют для лечения нервно-мышечных нарушений. Кроме того, медузы являются объектом исследований для поиска веществ, полезных в противоопухолевой и противодиабетической терапии.