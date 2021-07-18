Джефф Безос и другие члены команды готовятся к первому туристическому космическому полёту Blue Origin, намеченному на вторник

Американский миллиардер Джефф Безос (Jeff Bezos) и трое его товарищей по команде проходят ускоренный курс подготовки к первому туристическому космическому полёту Blue Origin, запланированному на вторник, 20 июля. Blue Origin New Shepard будет запущен из Техаса, а этот полёт ознаменует собой финальный этап его испытаний.

Reuters

Кроме Джеффа Безоса и его брата Марка, в полёте примут участие 18-летний студент-физик Оливер Дэмен (Oliver Daemen) и 82-летняя лётчица Уолли Фанк (Wally Funk), которая станет самым старым человеком, когда-либо побывавшим в космосе. Эта миссия станет первым в мире беспилотным полётом в космос с экипажем, полностью состоящим из гражданских лиц. New Shepard не будет иметь на борту ни астронавтов, ни специально обученного персонала.

Reuters

Космический корабль Blue Origin должен стартовать через девять дней после того, как компания Virgin Galactic Ричарда Брэнсона (Richard Branson) успешно выполнила суборбитальный полёт. В миссии участвовал и сам Брэнсон.

Как сообщает Blue Origin, программа подготовки, которую сейчас проходят первые пассажиры New Shepard, включает брифинги по безопасности, моделирование космического полёта, обзор космического корабля, а также инструктаж по перемещению в его кабине в условиях невесомости.

Reuters

Ожидается, что Blue Origin выведет свой летательный аппарат на высоту 100 км, что несколько больше, чем 86 км, которых достиг корабль Virgin Galactic. SpaceX Илона Маска (Elon Musk) обещает подняться ещё выше в сентябре. На первый месяц осени компания запланировала запуск полностью гражданского экипажа в многодневный орбитальный полёт на борту корабля Crew Dragon. Напряжение в гонке космических компаний демонстрирует заявление Blue Origin, согласно которому высота в 86 км над Землёй космосом не является, поскольку не дотягивает до отметки в 100 км, называемой линией Кармана. Именно эта высота установлена международным органом по астронавтике как условная граница между атмосферой Земли и космосом. Тем не менее, NASA и ВВС США считают астронавтом любого, кто преодолел высоту в 80 км.



