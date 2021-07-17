Фото дня: удивительный космический фейерверк близких галактик

Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) представила подборку потрясающих фотографий близких галактик, которые напоминают разноцветный космический фейерверк.

Фото дня: удивительный космический фейерверк близких галактик

Здесь и ниже изображения ESO

Великолепные снимки получены на Очень Большом телескопе ESO (VLT). Изображения демонстрируют различные компоненты галактик в разных цветах, что позволяет видеть распределение молодых звёзд и разогреваемого ими газа в окрестностях.

Фото дня: удивительный космический фейерверк близких галактик
Фото дня: удивительный космический фейерверк близких галактик

В процессе съёмки применялся спектрограф MUSE (Multi-Unit Spectroscopic Explorer), установленный на телескопе VLT. Наблюдения осуществлялись на нескольких длинах волн.

Фото дня: удивительный космический фейерверк близких галактик

Телескоп взглянул на такие галактики, как NGC 1087, NGC 1300, NGC 3627, NGC 4254 и NGC 4303. На представленных снимках показана завораживающая структура этих космических объектов.

Фото дня: удивительный космический фейерверк близких галактик
Фото дня: удивительный космический фейерверк близких галактик

Собранные данные объединяются с наблюдениями тех же галактик, выполненными на Атакамской Большой миллиметровой / субмиллиметровой антенной решётке ALMA.

Фото дня: удивительный космический фейерверк близких галактик
Фото дня: удивительный космический фейерверк близких галактик

«Комбинируя изображения, полученные с MUSE и с ALMA, астрономы могут исследовать области галактик, в которых происходит звездообразование, и сравнивать их с теми областями, в которых оно ожидается. Это и помогает понять, что именно запускает и ускоряет рождение новых звёзд, и что ему препятствует», — отмечает ESO.

Фото дня: удивительный космический фейерверк близких галактик
Фото дня: удивительный космический фейерверк близких галактик


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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