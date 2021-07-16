Инженеры NASA возобновили работу телескопа Hubble

Специалисты национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) успешно подключили резервное аппаратное обеспечение на телескопе Hubble.

Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Отмечается, что инженеры подключили резервные блок питания и блок управления, а также средства форматирования научных данных к другой стороне модуля Научного инструментария, управления и обработки данных (SI C & DH).

Кроме того, ряд видов оборудования на борту Hubble был переключен в резервный модуль через альтернативные интерфейсы. В результате работ резервная система возобновила работу в нормальном режиме.

"Команда Hubble сейчас следит за оборудованием, чтобы убедиться, что все работает правильно. Затем группа проведет калибровки приборов перед возобновлением нормальной научной работы", - говорится в сообщении NASA.

Телескоп Hubble перестал работать из-за сбоя в системе 13 июня. В результате все приборы телескопа были переведены в безопасный режим.

Космический телескоп "Хаббл" запущен 25 апреля 1990 года с космического челнока "Дискавери". Избегая искажений атмосферы, Хаббл имеет беспрепятственный обзор, позволяющий изучать планеты, звезды и галактики, которые находятся на расстоянии более 13,4 миллиарда световых лет от Земли.