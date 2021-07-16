Персеиды приближаются: 10 важных вопросов о прекрасном метеорном потоке

Метеорные потоки — явление очень увлекательное и романтичное! Особенно если проходит оно летом, а не холодной зимой. Таким как раз является метеорный поток Персеиды. Наиболее яркими Персеиды будут с 11 по 14 августа. Но прежде чем отправляться наблюдать за такой ежегодной красотой, прочитайте наши ответы на самые популярные вопросы.

Важное напоминание — чтобы увидеть Персеиды, поезжайте подальше от города, где нет засветки.

Когда они появляются?

Метеорный поток Персеиды случается каждое лето в течение месяца. В 2021 году Персеиды будут наблюдаться примерно с 14 июля по 24 августа, но пик придется на период с 11 по 14 августа. Лучшее время для просмотра — период до рассвета, поскольку Луна будет видна только на 13%, и в пиковые дни поток будет хорошо виден.

Метеорный поток — это как ливень, только с камнями?

Нет. Как мы все знаем, во время дождя капли воды попадают на поверхность земли, а вместе с этим и на нас. Метеорный поток — это бесчисленные крошечные остатки комет и астероидов, которые несутся по направлению к Земле. Но эти камни из пыли и льда не могут долететь до поверхности планеты, потому что сгорают в атмосфере. Поэтому мы можем наблюдать на небе красивые подсвеченные следы.

Почему Персеиды так называются?

Все просто — дело в том, что радиант (то есть, область небесной сферы, которая кажется источником метеоров) этого метеорного потока расположен в созвездии Персея. Отсюда и название.

Что их вызывает?

Персеиды — это частички кометы 109P/Свифта-Туттля, которая путешествует по Солнечной системе, оставляя след в виде таких метеоров. Она была обнаружена в 1862 году астрономами Льюисом Свифтом и Горацием Таттлом. Причем ученые нашли ее одновременно и независимо друг от друга, поэтому комета имеет двойное название. Она обладает довольно длинным периодом обращения вокруг Солнца — около 133 лет. Последний раз комета максимально приблизилась к Солнцу в 1992 году и вернется снова в 2125 году.

А на другие планеты ее осколки попадают?

Земля — единственная планета, которая проходит через поток обломков кометы, но более крупные планеты могут повлиять на ее след. Например, Юпитер может влиять на отклонение кометы от орбиты (это называется пертурбация).

Другие планеты тоже попадают под метеорные потоки, в их числе Венера и Марс. На Юпитер также периодически падают крупные метеориты или кометы. Метеорные потоки рядом с Ураном и Нептуном сложно наблюдать из-за огромного расстояния между ними и телескопами на Земле. Но есть предположения, что в прошлом Уран сталкивался с различными космическими телами.

Могут ли Персеиды иссякнуть?

Комета 109P/Свифта-Туттля возвращается каждые 133 года, и за это время она понемногу пополняет материю, из которой состоят Персеиды.

А каких размеров Персеиды?

Исследователь НАСА Билл Кук объяснял, что большинство объектов, проносящихся по небу, имеют в поперечнике от нескольких миллиметров до нескольких дюймов. Они движутся со скоростью около 59 километров в секунду.

При такой скорости даже тонкие верхние слои нашей атмосферы становятся непроницаемым барьером, поэтому метеоры просто сгорают. Самое большее, на что способны Персеиды — оставить на небе красивый след, не причинив никому вреда.

Отличаются ли потоки в разные годы друг от друга?

Как уже упоминалось выше, местонахождение потоков может меняться из-за пертурбации под влиянием Юпитера. Солнечный ветер тоже может немного менять положение кометы и, соответственно, Персеид.

А бывают другие метеорные потоки?

Конечно! Персеиды далеко не единственные в своем роде. Так в декабре можно наблюдать Геминиды. Они более яркие, но, как правило, появляются в холодную погоду, поэтому многие люди все-таки предпочитают оставаться дома.

Ну и самое важное — как лучше всего наблюдать за Персеидами?

Для достижения лучшего эффекта, НАСА рекомендует выходить в предрассветные часы 12 августа, когда активность Персеидов будет самой высокой. Посмотрите вверх в сторону севера, в самую темную область. Чем дольше вы пробудете под открытым небом, тем больше вероятность увидеть метеорный поток.

Но если вставать с постели в предрассветные часы — это не про вас, вы можете попробовать понаблюдать за Персеидами в любое время после наступления темноты, у вас будут неплохие шансы около полуночи или позже.



