В Амстердаме установили первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере

В Амстердаме установили первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере

В Амстердаме установили первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере

В районе красных фонарей Амстердама был установлен первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере. Его создала голландская компания MX3D.

В Амстердаме установили первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере

Imperial College London

Ученые уверены, что однажды 3D-печать полностью изменит наше понимание строительства

Однако мост примечателен не только тем, что его напечатали. Его поверхность оснащена огромным количеством датчиков, которые «создают виртуальную модель» для изучения движения по конструкции. Исследователи из Имперского колледжа Лондона будут использовать данные с моста для измерения, мониторинга и анализа его характеристик в течение четырех лет.

В Амстердаме установили первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере

Imperial College London

Сеть датчиков позволит инженерам измерять «состояние здоровья» конструкции в режиме реального времени, отслеживать, как она меняется в течение срока службы, и понимать, как общественность взаимодействует с инфраструктурой, напечатанной на 3D-принтере.

В Амстердаме установили первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере

Imperial College London

Этот проект очень важен с точки зрения будущего развития 3D-печати крупных конструкций. Датчики помогут ответить на вопросы о долгосрочности таких моделей. Сам мост создавался в течение полугода, его печатали слой за слоем, путем наслаивания металлических пластов друг на друга. Его длина составляет 12 метров, а на создание ушло 4,5 тонны нержавеющей стали.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вакцина Pfizer не может противостоять коронавирусу Дельта: нужна третья дозаВакцина Pfizer не может противостоять коронавирусу Дельта: нужна третья доза
Британский миллиардер Брэнсон планирует полететь сегодня в космосБританский миллиардер Брэнсон планирует полететь сегодня в космос
Китайский марсоход показал 5 новых снимков Красной планеты
Основатель Virgin Galactic слетал в космос. Реакция рынкаОснователь Virgin Galactic слетал в космос. Реакция рынка
Учёные создали ткань для эпохи глобального потепления — она не только отражает ИК- и УФ-лучи, но и отводит тепло от телаУчёные создали ткань для эпохи глобального потепления — она не только отражает ИК- и УФ-лучи, но и отводит тепло от тела
Блок рекламы


Похожие новости
Relativity Space анонсировала полностью многоразовую ракету Terran R, напечатанную на 3D-принтереRelativity Space анонсировала полностью многоразовую ракету Terran R, напечатанную на 3D-принтере
В Китае зафиксировали первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3В Китае зафиксировали первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3
SpaceX запустит свой первый плавучий космодром в 2022 годуSpaceX запустит свой первый плавучий космодром в 2022 году
Первый переход порога глобального потепления в 1,5° может произойти еще до 2026 года, - ООНПервый переход порога глобального потепления в 1,5° может произойти еще до 2026 года, - ООН
DeepMind проиграла битву с Google за независимость — IT-гигант хочет окупить свои инвестиции в компаниюDeepMind проиграла битву с Google за независимость — IT-гигант хочет окупить свои инвестиции в компанию
Марсоход Curiosity при необходимости сбросит повреждённое колесо для продолжения миссииМарсоход Curiosity при необходимости сбросит повреждённое колесо для продолжения миссии
Первый полёт марсианского вертолёта Ingenuity запланирован на 19 апреляПервый полёт марсианского вертолёта Ingenuity запланирован на 19 апреля
Вакцина AstraZeneca: в мире ограничивают применение этого препаратаВакцина AstraZeneca: в мире ограничивают применение этого препарата
Напечатанная на 3D-принтере антенна способна превращать сигнал 5G в электроэнергиюНапечатанная на 3D-принтере антенна способна превращать сигнал 5G в электроэнергию
Строительство первого в мире космического отеля начнётся в 2025 годуСтроительство первого в мире космического отеля начнётся в 2025 году
Последние новости
Подгружаем последние новости