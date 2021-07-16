В Амстердаме установили первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере

В районе красных фонарей Амстердама был установлен первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере. Его создала голландская компания MX3D.

Imperial College London

Ученые уверены, что однажды 3D-печать полностью изменит наше понимание строительства

Однако мост примечателен не только тем, что его напечатали. Его поверхность оснащена огромным количеством датчиков, которые «создают виртуальную модель» для изучения движения по конструкции. Исследователи из Имперского колледжа Лондона будут использовать данные с моста для измерения, мониторинга и анализа его характеристик в течение четырех лет.

Imperial College London

Сеть датчиков позволит инженерам измерять «состояние здоровья» конструкции в режиме реального времени, отслеживать, как она меняется в течение срока службы, и понимать, как общественность взаимодействует с инфраструктурой, напечатанной на 3D-принтере.

Imperial College London

Этот проект очень важен с точки зрения будущего развития 3D-печати крупных конструкций. Датчики помогут ответить на вопросы о долгосрочности таких моделей. Сам мост создавался в течение полугода, его печатали слой за слоем, путем наслаивания металлических пластов друг на друга. Его длина составляет 12 метров, а на создание ушло 4,5 тонны нержавеющей стали.



