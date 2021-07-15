Минздрав разрешил хранить вакцину Pfizer в течение месяца, вместо 5 дней

В Украине изменили требования к хранению вакцины против коронавирусной болезни Comirnaty/Pfizer-BioNTech по просьбе производителя. Вместо пяти дней неразбавленный препарат теперь можно хранить в течение месяца, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.

Соответствующее письмо от компании Pfizer Export BV с просьбой пересмотреть требования к холодовой цепи вакцины Comirnaty Минздрав получил 24 июня 2021 года.

"Минздрав рассмотрел просьбу компании и позволил после размораживания хранить неразведенную вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech при температуре от +2°C до +8°C в течение 31 дня, вместо 5 дней, как было раньше", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что эта норма применяется к партиям вакцины, срок годности которых истекает после 30 апреля 2021 года.

Соответствующие изменения вступили в силу в соответствии с приказом МЗ Украины от 09.06.2021 №1163 "О государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств (медицинских иммунобиологических препаратов) и внесения изменений в регистрационные материалы".

Инструкция к новым партиям вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech уже содержит обновленные требования к температуре хранения.

"Поэтому в соответствии с рекомендациями производителя вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech можно безопасно хранить в пунктах прививок в обычных холодильниках при температуре от +2°C до +8°C, в течение одного месяца", - отмечают в министерстве.