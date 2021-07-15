Четвёртым космическим туристом Blue Origin стал 18-летний сын голландского миллиардера — билет стоил $28 млн

Стало известно имя четвёртого пассажира туристического космического корабля New Shepard. Вместе c владельцем компании Blue Origin, Джеффом Безосом (Jeff Bezos), его братом Марком Безосом (Mark Bezos) и пионером аэрокосмической программы США Уолли Фанк (Wally Funk) к границе космоса 20 июля отправится Оливер Дэмен (Oliver Daemen), 18-летний сын голландского миллиардера и владельца инвестиционной компании Somerset Capital Partners. Об этом в четверг сообщила сама Blue Origin.

Источник изображений: Blue Origin

Четвёртое место в космической туристической капсуле в ходе аукциона было выкуплено за $28 млн. Его приобрёл исполнительный директор частной голландской фирмы Somerset Capital Partners Джос Дэмен (Joes Daemen). Однако «из-за несогласованности графика» он решил полететь в следующий раз. Возможность стать одним из первых космических туристов компании Blue Origin он предоставил своему 18-летнему сыну. По словам Blue Origin, его отец уже зарезервировал место на второй полёт New Shepard.

Оливер Дэмен

Оливер Дэмен станет самым молодым космическим туристом, а 82-летняя Уолли Фанк — самым пожилым.

Компания Blue Origin провела более десятка успешных беспилотных запусков New Shepard на высоту более 100 км. Ракета оснащена шестиместной туристической капсулой, работающей в беспилотном режиме. Капсула имеет множество иллюминаторов, через которые в течение нескольких минут, до безопасного возвращения обратно на Землю и в условиях полной невесомости, пассажиры смогут насладиться красотами нашей планеты.

Ускоритель и капсула New Shepard многоразовые. После запуска носитель будет снижаться и выполнять вертикальную посадку на площадке в Техасе, а капсула — спускаться на парашютах. Дата 20 июля для первого туристического запуска New Shepard выбрана неслучайно. В этот день США будут праздновать 52-годовщину космической миссии «Аполлон-11» с первой высадкой человека на Луну.



