SEC оштрафовала космический стартап на $7 миллионов. Причина — обман инвесторов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала космический стартап Momentus Space на $7 млн. Об этом пишет РБК со ссылкой на The Verge.

Фото: unian.net

Что известно о решении SEC

Регулятор счел компанию и ее основателя россиянина Михаила Кокорича виновными в том, что они ввели в заблуждение инвесторов, сообщив об успешных испытаниях своей технологии, разработанной при активном участии Кокорича, сообщил The Verge.

Momentus Space занимается созданием технологии «последней мили» для спутников. Одна из разработок Momentus — «космический буксир» Vigoride. Он предназначен для доставки небольших спутников весом до 750 кг на низкие околоземные орбиты. SEC стало известно, что компания проводила испытания технологии в космосе лишь однажды и потерпела неудачу.

SEC также предъявила обвинения SPAC-компании Stable Road Acquisition и ее гендиректору Брайану Каботу.

Предыстория

В начале 2021 года Momentus планировал при помощи этой компании выйти на биржу NASDAQ в обход IPO.

По данным SEC, в Stable Road Acquisition никогда не рассматривали результаты испытаний, хотя и заявляли, что проводили «обширную комплексную проверку».

Кроме того, SPAC в ходе проверки не получила документов, необходимых для оценки того, представлял ли Кокорич угрозу нацбезопасности США .

В ноябре 2020 года власти США запретили Кокоричу работать с технологиями Momentus.

По закону США о нацбезопасности так называемые «геополитические соперники» страны не имеют право доступа к передовым космическим технологиям.

Михаил Кокорич — гражданин РоSSии и поэтому не может работать с технологиями.