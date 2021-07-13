Blue Origin Безоса получила разрешение на коммерческие полеты

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) утвердило лицензию Blue Origin на перевозку людей в многоразовом космическом корабле New Shepard. Об этом пишет Reuters.

Blue Origin Безоса получила разрешение на коммерческие полеты
Фото: nikvesti.com

Полет Безоса

Бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос собирается полететь в космос на первом рейсе Blue Origin 20 июля.

Blue Origin требовалось подтвердить, что аппаратное и программное обеспечение ракеты-носителя работает безопасно во время испытательного полета, и FAA подтвердило, что оно соответствует нормативным требованиям.

Агентство подтвердило, что Blue Origin имеет право перевозить людей, и пока ее лицензия FAA действительна до августа. Разрешение дано для запусков миссий со стартовой площадки компании Launch Site One в Техасе.

Предыстория

Полет Blue Origin состоится чуть больше недели спустя после того, как соперник по космическому туризму Virgin Galactic Holdings успешно отправил на космическую орбиту команду, включая ее основателя, британского миллиардера Ричарда Брэнсона.

Акции его компании взлетели вслед за успешным полетом, однако затем рухнули, после того, как стало известно, что компания проведет SPO на $500 млн. Акции закрылись в понедельник падением на 17,30%.

Virgin Galactic и Blue Origin, а также космическая фирма, основанная миллиардером Илоном Маском SpaceX, стремятся открыть новую эру коммерческих гражданских космических путешествий в так называемой «космической гонке миллиардеров».

По оценкам швейцарского инвестиционного банка UBS, через десять лет рынок космического туризма составит $3 млрд в год.

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