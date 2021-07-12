Основатель Virgin Galactic слетал в космос. Реакция рынка

11 июля космический корабль VSS Unity, принадлежащий Virgin Galactic, был доставлен в космос самолетом-носителем, пробыл там несколько минут и успешно приземлился на территории космопорта «Америка», штат Нью-Мехико. Об этом пишет РБК.

Фото: quote.rbc.ru

Детали полета

Одним из пассажиров экипажа был британский миллиардер, основатель сети компаний под брендом Virgin Ричард Брэнсон.

Инвесторы ждали этого полета давно — еще в прошлом году Virgin Galactic объявила, что Брэнсон отправится в космос в конце первого квартала 2021 года. Однако дата переносилась из-за того, что тестовые пуски не раз откладывались.

В декабре 2020 года запуск провалился из-за сбоя в работе двигателя, в феврале 2021-го полет перенесли, объяснив, что команде нужно больше времени для технических проверок, а в день выхода отчетности Virgin Galactic не смогла назвать дату следующего полета.

Эти события сильно повлияли на котировки акций, которые потеряли почти 80% к маю от февральских максимумов ($62,8).

С майских минимумов акции Virgin Galactic выросли почти в 4 раза и достигли $57,51 на 28 июня. 25 июня стало известно, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало Virgin Galactic разрешение на полеты в космос с пассажирами на борту.

2 июля инвесторы узнали, что в космос полетит сам основатель компании.

После мощного взлета бумаг многие инвестдома стали пересматривать целевые цены акциям компании.



Прогнозы экспертов

Американский инвестбанк Morgan Stanley ожидает, что в 2040 году отрасль космического туризма будет генерировать выручку в размере $1 трлн. Очевидно, что на данный момент именно Virgin Galactic лидирует в этой гонке.

В то же время большинство приведенных выше прогнозов не превышает текущую цену акций ($49,2 на конец дня 9 июля — в преддверии полета бумаги оказались подвержены повышенной волатильности, и часть инвесторов решила зафиксировать прибыль).

Аналитик UBS Майлз Уолтон понизил рейтинг акций Virgin Galactic с «покупать» до «держать», но повысил целевую цену акций с $36 до $45.

Он считает, что бумаги уже достигли своего потолка, хоть и отметил, что оптимистично смотрит на полет Брэнсона.

По его мнению, акции могут оказаться под давлением осенью, когда поток новостей о программе космических полетов остынет, поскольку в это время будет проходить техническое обслуживание кораблей.

Эксперты Bank of America понизили целевую цену бумаг до $41 и установили рейтинг «хуже рынка».

Аналитики признали, что Virgin Galactic — главный бенефициар космической гонки, однако предупредили, что премия уже заложена в акции.

Кроме того, эксперты отметили, что развитие космических технологий сопряжено со значительным риском, поэтому акции из этой отрасли более волатильные, нежели бумаги других секторов. По их мнению, котировки будут снижаться по мере того, как все больше космических компаний будут выходить на биржу.

Что известно о Virgin Galactic

Virgin Galactic — первая в мире публичная компания из сферы космического туризма. Ранее она продавала билеты на полет в космос — их купили 600 человек по $250 тыс.

После гибели летчика-испытателя в 2014 году продажи были приостановлены. Компания проводила только тестовые запуски, но не коммерческие.

Напомним

Создатель Amazon Джефф Безос планирует совершить полет в космос на корабле Blue Origin 20 июля.