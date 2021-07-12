Amazon намеревается отслеживать сон пользователей с помощью радаров

Федеральная комиссия связи США (FCC) выдала Amazon.com Inc. разрешение на использование радаров для регистрации движений пользователей и использования функций «бесконтактного отслеживания сна». Ожидается, что новые возможности устройств компании позволят улучшить «гигиену сна» их владельцев.

Amazon намеревается отслеживать сон пользователей с помощью радаров

bbc.com

22 июня Amazon запросила у FCC, в чью обязанность входит управление использованием радиочастот, разрешение на продажу устройства, использующего радар. По данным из заявки компании, технология позволяет регистрировать движения в трёх измерениях, позволяя управлять функциями электроники с помощью простых жестов и движений.

По мнению Amazon, такая возможность поможет малоподвижным людям, а также тем, кто не может внятно разговаривать или имеет «тактильные» расстройства. Также она позволит обеспечивать мониторинг сна «с высокой точностью».

Как утверждают в компании, мониторинг сна с помощью радара повысит «осведомлённость» людей и позволит распознать потенциальные проблемы со сном. Хотя Amazon не даёт полного описания устройства в заявке, она сообщила, что модель не будет мобильной.

Не так давно FCC уже выдала разрешение на использование радаров Google для бесконтактного контроля смартфонов Pixel. Amazon также не впервые инвестирует в разработку устройств для мониторинга здоровья и дистанционного управления. Речь идёт как о фитнес-браслете Halo, так и технологиях управления электроникой с помощью жестов. Например, это было одной из ключевых функций провалившегося в продажах смартфона Fire. Нечто похожее упоминается и в патентах, связанных со смарт-колонками Amazon Echo.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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