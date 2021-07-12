Virgin Galactic разыграет в лотерею бесплатное (почти) путешествие в космос

Компания Virgin Galactic объявила о розыгрыше космического путешествия на их корабле. Полёт запланирован на 2022 год. Об этом пишет The Verge. Заветный билет разыграют в ходе лотереи на фандрайзинговой платформе Omaze.

Virgin Galactic разыграет в лотерею бесплатное (почти) путешествие в космос

Источник: Omaze

В розыгрыше сможет принять любой желающий. Для этого надо пожертвовать средства некоммерческой организации Space for Humanity. За каждое пожертвование пользователю будут начисляться бонусные баллы, влияющие на шансы. Максимальное число баллов составит 6 тысяч.

Победитель получит приз — путешествие на космическом самолёте VSS Unity. Кроме этого, компания подарит пользователю тур по космопорту «Америка» в Нью-Мексико с участием Ричарда Брэнсона (Richard Branson). Бизнесмен пошутил, что будет в своей фирменной шляпе Вилли Вонка.

Лотерея продлится до 1 сентября 2021 года, а победителя объявят 29 сентября. Участник лотереи должен быть совершеннолетним, а также вакцинированным от COVID-19. Напомним, что в воскресенье 11 июля Ричард Брэнсон сам совершил суборбитальный полёт на космическом самолёте VSS Unity. Во время запуска судно достигло скорости в 3 маха (более 3,5 тысяч км/ч) и поднялось на высоту 84,5 километра. С точки зрения ВВС США, полёт классифицируется как космический (граница находится на высоте 80,4 км). После этого самолет бизнесмена успешно приземлился.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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