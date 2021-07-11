Миллиардер Брэнсон полетел в космос

Ракетоплан стартовал с космодрома в США в 17:40 по Киеву.

Британский миллиардер Ричард Брэнсон вместе с командой из пяти человек в воскресенье, 11 июля, полетел в космос на ракетоплане Unity.

"Моя миссия заключается в том, чтобы превратить мечту о космических путешествиях в реальность - для моих внуков, для ваших внуков, для всех", - написал Брэнсон в Twitter.

My mission statement is to turn the dream of space travel into a reality - for my grandchildren, for your grandchildren, for everyone.

Watch the launch of the next space age at 6 am PT | 9 am ET | 2 pm BST on https://t.co/1313b4RAKI @virgingalactic #Unity22 pic.twitter.com/JpqXx8cy04

— Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021

На борту корабля будут находиться два пилота, Брэнсон и другие сотрудники его компании "Virgin Galactic".

Фото: virgin.com

Фото: virgin.com

Старт полета могут перенести из-за погодных условий.

Согласно плану, корабль отделится от носителя на высоте 16 километров и проведет в полете около двух часов, пишет Укринформ.

Напомним, компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin отказалась признавать будущий полет Брэнсона космическим.

Blue Origin отметила, что космос начинается со 100 км над уровнем моря. По этой причине корабль конкурентов назвали "высотным самолетом", а не полноценным космическим аппаратом.

Безос планирует осуществить суборбитальный полет с "гостями" на борту корабля 20 июля. Одной из них станет 82-летняя Уолли Фанк - лучшая студентка курса астронавтов Mercury 13, которая так и не полетела в космос.

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