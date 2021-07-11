Миллиардер Брэнсон полетел в космос

На борту корабля будут находиться два пилота, Брэнсон и другие сотрудники его компании "Virgin Galactic".
Фото: virgin.com
Фото: virgin.com
Старт полета могут перенести из-за погодных условий.
Согласно плану, корабль отделится от носителя на высоте 16 километров и проведет в полете около двух часов, пишет Укринформ.
Напомним, компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin отказалась признавать будущий полет Брэнсона космическим.
Blue Origin отметила, что космос начинается со 100 км над уровнем моря. По этой причине корабль конкурентов назвали "высотным самолетом", а не полноценным космическим аппаратом.
Безос планирует осуществить суборбитальный полет с "гостями" на борту корабля 20 июля. Одной из них станет 82-летняя Уолли Фанк - лучшая студентка курса астронавтов Mercury 13, которая так и не полетела в космос.