UBTECH Robotics представила антропоморфного домашнего робота

Китайская компания UBTECH Robotics презентовала прототип антропоморфного домашнего робота Walker X. Разработчики опубликовали видео с демонстрацией на своём YouTube-канале.

UBTECH Robotics представила антропоморфного домашнего робота

Источник: YouTube

Для передвижения устройство использует 41 сервомотор. У робота есть полноценные кисти рук с пальцами, которые позволяют выполнять задачи с использованием мелкой моторики. Также инженеры сделали его крайне устойчивым, оснастив динамической системой балансировки, поэтому даже попадание мяча не может сбить его с ног.

Максимальная скорость движения Walker X достигает 3 км/ч. При передвижении робот использует камеры глубины, чтобы избежать столкновения с людьми и предметами. Рост и вес устройства неизвестны.

Также разработчики оборудовали его системой коммуникаций. Он сможет общаться с владельцами двумя способами — через систему синтезирования речи и мимикой. Во втором случае устройство сможет выражать 28 видов эмоций.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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