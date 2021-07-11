Полуостров Киев в Антарктике зарегистрировали как Kyiv Peninsula

Фото: facebook.com/AntarcticCente

Научный комитет по антарктическим исследованиям (SCAR) зарегистрировал новое географическое название полуострова Киев в сводном каталоге географических названий Антарктики - Kyiv Peninsula.

Об этом говорится на Facebook-странице Национального антарктического научного центра.

Это произошло, благодаря длительным, почти годовым переговорам НАНЦ с постоянным комитетом SCAR по географической информации Антарктики.

Отныне во всех публикациях (формально с 7 сентября 2020 года - с даты первого официального запроса НАНЦ, хотя фактически изменения в реестре отразились только сейчас) можно абсолютно правомерно употреблять название Kyiv Peninsula.

Название можно использовать как географическую привязку в полевых работах, при подготовке публикаций, издательстве картографических материалов и т. п. "Учитывая слабое распространение до сих пор старого названия Kyiv Peninsula, украинские ученые имеют все шансы через свои публикации сделать Kyiv Peninsula доминирующим названием для дальнейшего употребления международным антарктическим сообществом", - акцентируют в центре.

Фото: скриншот

Фото: facebook.com/AntarcticCente

Фото: facebook.com/AntarcticCente

Напомним, полуостров Киев (географические координаты: 65 ° 15.0' ю. ш .; 63 ° 41.0' з. д.) - это преимущественно покрытый ледниками полуостров овальной формы, который находится на континенте напротив архипелага Аргентинских островов. Именно к этому архипелагу относится остров Галиндез, где находится украинская антарктическая станция "Академик Вернадский", и как раз поэтому полуостров получил название " Киев ".

Он находится на северо-западе Земли Грейама (Graham Land) и простирается с севера на юг на 35 км от залива Фландерс (Flandres Bay) до залива Бискоче (Beascochea Bay). От архипелага Аргентинских островов отделен проливами Лемайер (Lemaire Channel) и Пенола (Penola Strait).