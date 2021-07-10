В Турции третья фаза исследований CoronaVac показала эффективность в 83%

Согласно промежуточным результатам, вакцина на 100% защищает от возникновения тяжелого течения болезни.

Промежуточные результаты третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса CoronaVac показали эффективность на уровне 83,5%. Такой результат достигается после введения обоих доз, пишет Hurriyet.

В исследовании принимали участие более 100 000 добровольцев в возрасте от 19 до 59 лет. Результаты опубликованы в научном журнале Lancet.

Примерно 6 650 участников в течение сентября-января получили две дозы вакцины с интервалом в 14 дней, а 3 568 получили плацебо.

Согласно результатам, вакцина на 100% защищает от возникновения тяжелого течения болезни. Большинство побочных эффектов после прививки наблюдались в течение семи дней, летальных случаев не зафиксировали.

Напомним, исследования в Чили показало, что вакцина CoronaVac производителя Sinovac "эффективно предотвращала COVID-19, включая тяжелое заболевание и смерть". Впрочем, эффективность в предотвращении появления симптомов ковида после двух доз, согласно исследованию, составляет 65,9%.