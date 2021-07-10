В Турции третья фаза исследований CoronaVac показала эффективность в 83%

Согласно промежуточным результатам, вакцина на 100% защищает от возникновения тяжелого течения болезни.

Промежуточные результаты третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса CoronaVac показали эффективность на уровне 83,5%. Такой результат достигается после введения обоих доз, пишет Hurriyet.

В исследовании принимали участие более 100 000 добровольцев в возрасте от 19 до 59 лет. Результаты опубликованы в научном журнале Lancet.

Примерно 6 650 участников в течение сентября-января получили две дозы вакцины с интервалом в 14 дней, а 3 568 получили плацебо.

Согласно результатам, вакцина на 100% защищает от возникновения тяжелого течения болезни. Большинство побочных эффектов после прививки наблюдались в течение семи дней, летальных случаев не зафиксировали.

Напомним, исследования в Чили показало, что вакцина CoronaVac производителя Sinovac "эффективно предотвращала COVID-19, включая тяжелое заболевание и смерть". Впрочем, эффективность в предотвращении появления симптомов ковида после двух доз, согласно исследованию, составляет 65,9%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Для миллионов людей с пересаженными органами вакцина от COVID-19 оказалась неэффективнаДля миллионов людей с пересаженными органами вакцина от COVID-19 оказалась неэффективна
В Украине зарегистрировали еще одну вакцину против covid-19 — компании Johnson & JohnsonВ Украине зарегистрировали еще одну вакцину против covid-19 — компании Johnson & Johnson
Метан на одном из спутников Сатурна может указывать на присутствие жизни, считают учёныеМетан на одном из спутников Сатурна может указывать на присутствие жизни, считают учёные
Вузы из Украины вошли в рейтинг лучших университетов мираВузы из Украины вошли в рейтинг лучших университетов мира
В Лапландии зафиксирована самая высокая температура за 100 летВ Лапландии зафиксирована самая высокая температура за 100 лет
Блок рекламы


Похожие новости
Вакцина CoronaVac на 86,3% предотвращает смерть от новых штаммов ковида, - исследованиеВакцина CoronaVac на 86,3% предотвращает смерть от новых штаммов ковида, - исследование
Марсоход Perseverance отправился к месту проведения своих первых исследованийМарсоход Perseverance отправился к месту проведения своих первых исследований
ВОЗ одобрила китайскую вакцину CoronaVac для экстренного примененияВОЗ одобрила китайскую вакцину CoronaVac для экстренного применения
Novavax оценила эффективность своей вакцины в 96,4% для оригинального штамма и 86,3% для "британского"Novavax оценила эффективность своей вакцины в 96,4% для оригинального штамма и 86,3% для "британского"
Робособака Spot с рукой готова к релизу: Вoston Dynamics показала на видео, что она умеетРобособака Spot с рукой готова к релизу: Вoston Dynamics показала на видео, что она умеет
В Moderna подтвердили эффективность вакцины против новых штаммов коронавирусаВ Moderna подтвердили эффективность вакцины против новых штаммов коронавируса
Китай считает 50,38% эффективности вакцины CoronaVac хорошейКитай считает 50,38% эффективности вакцины CoronaVac хорошей
В Турции заявили, что создали прибор для диагностики коронавируса за 10 секундВ Турции заявили, что создали прибор для диагностики коронавируса за 10 секунд
Китайская вакцина от ковида Sinopharm показала эффективность 79%Китайская вакцина от ковида Sinopharm показала эффективность 79%
Boston Dynamics показала «грязные танцы» в исполнении роботов Atlas и SpotBoston Dynamics показала «грязные танцы» в исполнении роботов Atlas и Spot
Последние новости
Подгружаем последние новости