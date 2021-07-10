Учёные создали ткань для эпохи глобального потепления — она не только отражает ИК- и УФ-лучи, но и отводит тепло от тела

По новым оценкам, количество смертей от жары стремительно обходит количество смертей от холода, что связывают с глобальным изменением климата. И если от холода можно защититься обычной одеждой, то с жарой всё намного сложнее. Воздушные и светлые ткани позволяют легче перенести жару, но охладить тело они не могут. К счастью, учёные находят перспективные материалы, которые могут стать основой для охлаждающей тело человека одежды.

Слева тело под хлопковой тканью, справа — под охлаждающей (снято ИК-камерой). Источник изображения: S. Zheng, et. al., Science (2021) 10.1126

Учёные из Хуачжунского университета науки и технологии и Чжэцзянского университета опубликовали в издании Science статью, в которой рассказали о создании уникальной ткани, способной отводить тепло непосредственно от тела человека. Новая ткань использует смесь полимолочной кислоты с синтетическими волокнами, по поверхности которых нанесены наночастицы диоксида титана. Диоксид титана, широко применяющийся при производстве красок и красителей, дополнительно защищает от перегрева — он просто-напросто отражает падающее на ткань ультрафиолетовое и длинноволновое инфракрасное излучение.

Состав ткани на молекулярном уровне поглощает тепло от тела человека в ближнем инфракрасном диапазоне и излучает его в пространство уже в среднем инфракрасном диапазоне. Главной проблемой было забрать тепло от тела человека в таком диапазоне излучения (в ближнем ИК), которое само по себе плохо рассеивается в окружающем пространстве.

В ходе эксперимента подопытный в плотно облегающей футболке из двух разных тканей — из обычного хлопка и теплоотводящей — час провёл под палящим солнцем. Температура тела под нанотканью оказалась на 5 °C ниже, чем под хлопком. Это позволяет надеяться, что вскоре может появиться летняя одежда с функцией охлаждения. Впрочем, пока непонятно как ткань поведёт себя при свободном покрое, ведь тогда не будет плотного контакта с телом. Также нет данных об охлаждении тканью во время движения. С другой стороны, все новые открытия в данной области следует встречать с энтузиазмом. Градусник за окном не даст соврать — всё чаще летом хочется всё больше и больше прохлады.



