Учёные создали ткань для эпохи глобального потепления — она не только отражает ИК- и УФ-лучи, но и отводит тепло от тела

По новым оценкам, количество смертей от жары стремительно обходит количество смертей от холода, что связывают с глобальным изменением климата. И если от холода можно защититься обычной одеждой, то с жарой всё намного сложнее. Воздушные и светлые ткани позволяют легче перенести жару, но охладить тело они не могут. К счастью, учёные находят перспективные материалы, которые могут стать основой для охлаждающей тело человека одежды.

Учёные создали ткань для эпохи глобального потепления — она не только отражает ИК- и УФ-лучи, но и отводит тепло от тела

Слева тело под хлопковой тканью, справа — под охлаждающей (снято ИК-камерой). Источник изображения: S. Zheng, et. al., Science (2021) 10.1126

Учёные из Хуачжунского университета науки и технологии и Чжэцзянского университета опубликовали в издании Science статью, в которой рассказали о создании уникальной ткани, способной отводить тепло непосредственно от тела человека. Новая ткань использует смесь полимолочной кислоты с синтетическими волокнами, по поверхности которых нанесены наночастицы диоксида титана. Диоксид титана, широко применяющийся при производстве красок и красителей, дополнительно защищает от перегрева — он просто-напросто отражает падающее на ткань ультрафиолетовое и длинноволновое инфракрасное излучение.

Состав ткани на молекулярном уровне поглощает тепло от тела человека в ближнем инфракрасном диапазоне и излучает его в пространство уже в среднем инфракрасном диапазоне. Главной проблемой было забрать тепло от тела человека в таком диапазоне излучения (в ближнем ИК), которое само по себе плохо рассеивается в окружающем пространстве.

В ходе эксперимента подопытный в плотно облегающей футболке из двух разных тканей — из обычного хлопка и теплоотводящей — час провёл под палящим солнцем. Температура тела под нанотканью оказалась на 5 °C ниже, чем под хлопком. Это позволяет надеяться, что вскоре может появиться летняя одежда с функцией охлаждения. Впрочем, пока непонятно как ткань поведёт себя при свободном покрое, ведь тогда не будет плотного контакта с телом. Также нет данных об охлаждении тканью во время движения. С другой стороны, все новые открытия в данной области следует встречать с энтузиазмом. Градусник за окном не даст соврать — всё чаще летом хочется всё больше и больше прохлады.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Для миллионов людей с пересаженными органами вакцина от COVID-19 оказалась неэффективнаДля миллионов людей с пересаженными органами вакцина от COVID-19 оказалась неэффективна
В Украине зарегистрировали еще одну вакцину против covid-19 — компании Johnson & JohnsonВ Украине зарегистрировали еще одну вакцину против covid-19 — компании Johnson & Johnson
Метан на одном из спутников Сатурна может указывать на присутствие жизни, считают учёныеМетан на одном из спутников Сатурна может указывать на присутствие жизни, считают учёные
Вузы из Украины вошли в рейтинг лучших университетов мираВузы из Украины вошли в рейтинг лучших университетов мира
Японские исследователи улучшили ионную металлизацию — это откроет путь к чипам нового поколенияЯпонские исследователи улучшили ионную металлизацию — это откроет путь к чипам нового поколения
Блок рекламы


Похожие новости
Метан на одном из спутников Сатурна может указывать на присутствие жизни, считают учёныеМетан на одном из спутников Сатурна может указывать на присутствие жизни, считают учёные
В Австралии создали революционные компактные очки ночного видения без сложной электроникиВ Австралии создали революционные компактные очки ночного видения без сложной электроники
Учёные в 100 раз повысили выработку энергии из «мусорного» тепла с помощью новых оптических антеннУчёные в 100 раз повысили выработку энергии из «мусорного» тепла с помощью новых оптических антенн
Первый переход порога глобального потепления в 1,5° может произойти еще до 2026 года, - ООНПервый переход порога глобального потепления в 1,5° может произойти еще до 2026 года, - ООН
Китайские учёные создали собственный беспроводной интерфейс «мозг-компьютер»Китайские учёные создали собственный беспроводной интерфейс «мозг-компьютер»
Астрофизики создали «Звёздную кузницу», самую реалистичную 3D-симуляцию рождения звёздАстрофизики создали «Звёздную кузницу», самую реалистичную 3D-симуляцию рождения звёзд
Учёные придумали, как набирать текст на компьютере силой мыслиУчёные придумали, как набирать текст на компьютере силой мысли
Учёные точно выяснили, сколько длятся сутки на Венере, а также определили некоторые другие характеристики планеты
Капли дождя на далёких планетах должны быть похожи на земные, выяснили учёныеКапли дождя на далёких планетах должны быть похожи на земные, выяснили учёные
Учёные впервые в истории подключили человеческий мозг к компьютеру по беспроводной сетиУчёные впервые в истории подключили человеческий мозг к компьютеру по беспроводной сети
Последние новости
Подгружаем последние новости