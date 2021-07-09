Европейский регулятор сообщил о возможной связи между воспалением сердца и мРНК-вакцинами от ковида
EMA советует включить миокардит и перикадит в список вероятных побочных эффектов.
Европейское агентство по лекарственным средствам заявило о возможной связи между редкими случаями воспаления сердца и вакцинами против ковида от Pfizer и Moderna, а также посоветовало людям с историей болезней крови избегать вакцинации препаратом J&J. Об этом пишет Reuters.
Комитет по безопасности EMA заявил, что сердечные заболевания, миокардит и перикадит, должны быть указаны как возможные побочные эффекты двух мРНК-вакцин.
По данным агентства, такие случаи в основном возникали в течение 14 дней после вакцинации, чаще после второй дозы у более молодых мужчин. Это согласуется с выводами представителей здравоохранения США, обнародованным в прошлом месяце.
В EMA также рекомендуют людям с болезнью Кларксона, которая поражает капилляры, а не вакцинироваться однократно препаратом J&J.
Напомним, что органы здравоохранения США планируют обновить официальную инструкцию к применению м-РНК вакцин от коронавируса Moderna и Pfizer для подростков и молодых людей после обнаружения возможной связи с редкими случаями воспаления сердца.