В Лапландии зафиксирована самая высокая температура за 100 лет

В Лапландии зафиксирована самая высокая температура за 100 лет

В Лапландии зафиксирована самая высокая температура за 100 лет

Это самая северная часть Финляндии, граничащая с Норвегией и находящаяся за Полярным кругом, где 34-градусной жары не было 107 лет.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1914 году — тогда температура воздуха достигла 34,7-градусной отметки

В воскресенье температура на метеостанции в Кево, недалеко от границы с Норвегией, достигла 33,6 градуса по Цельсию. Страны Северной Европы переживают сильную жару. В Норвегии и Швеции установлены новые температурные рекорды, а в Норвегии воздух прогрелся до 34,3 градуса по Цельсию.

Трудно связать это с климатическим кризисом, но ученые говорят, что количество и интенсивность экстремальных погодных явлений увеличиваются именно из-за глобального потепления.

В Канаде жара стала причиной сотен смертей, хотя держалась всего 5 дней, а в прошлом месяце в Сибири была зафиксирована рекордная температура, которая достигла 47 градусов, как сообщили исследователи Программы наблюдения за Землей Европейского Союза.

«Изменение климата, вызванное использованием ископаемого топлива, способствует увеличению частоты и интенсивности тепловых волн, а также создает условия для более крупных лесных пожаров», — уверен заместитель руководителя программы Greenpeace Nordic Юха Аромаа.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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