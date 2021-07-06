Вузы из Украины вошли в рейтинг лучших университетов мира

Украинские вузы вошли в рейтинг лучших университетов мира. В список лучших вошли сразу восемь украинских вузов. Причем один из этой восьмерки ворвался в список наиболее престижных учебных заведении мира впервые.

Составитель рейтинга – авторитетный научно-исследовательский центр QS Quacquarelli Symonds. Рейтинг составляется на основании совокупности показателей. Поэтому его можно считать объективным.

Впервые ворвался в список самых престижных вузов мира Львовский национальный университет имени Франко. В этой великолепной украинской восьмерке компанию университету Франко составил еще один львовский вуз - Национальный университет "Львовская политехника".

Вообще, вузы политехнического профиля заняли три позиции из восьми. Кроме Львовской политехники в рейтинг лучших вошли НТУУ КПИ имени Сикорского (Киевская политехника) и Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт".

В этом же рейтинге еще один вуз из Харькова – университет имени Каразина.

Столица Украины представлена в этой восьмерке не только знаменитой политехникой, но и КНУ имени Шевченко и Киево-Могилянской академией.

Отрадно, что кроме именитых вузов, представляющих украинские мегаполисы, в рейтинг лучших, и уже не впервые, попадает Сумской государственный университет.