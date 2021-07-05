К 2100 году на Земле появятся 130-летние люди

К 2100 году на Земле появятся 130-летние люди

К 2100 году на Земле появятся 130-летние люди Ученые из Вашингтонского университета, США, говорят о том, что уже к концу этого столетия возраст в 130 лет станет нормой! 

Уже сейчас предел жизни человека выходит за рамки 120 лет! Что же будет дальше?

На сегодняшний день число людей, которые живут в возрасте старше 100 лет, только растет. По данным на 2021 год, во всем мире насчитывается почти полмиллиона человек старше 100. Однако существует гораздо меньше «сверхсотлетних», людей, которые доживают до 110 лет. Старейшим человеком на Земле была француженка Жанна Кальман, которой было 122 года, когда она умерла в 1997 году. В настоящее время самым старым человеком в мире является 118-летняя Канэ Танака из Японии.

В своем исследовании ученые использовали статистическое моделирование для изучения длительности человеческой жизни. Они проанализировали целый ряд рисков и возможностей, связанных с будущими медицинскими и научными открытиями, которые могут повлиять на жизнь после 110 лет.

Так ученые обнаружили, что количество «сверхсотлетних» людей будет продолжать медленно расти. Оценки показывают, что продолжительность жизни может составлять 125 или даже 130 лет к 2100 году. Увы, авторы работы не могут сказать, станет ли такой возраст более распространен, поскольку это выходит за рамки их компетенции, но по крайней мере один человек доживет до 130 лет к концу века.

Сторонние исследователи соглашаются с выводами данного исследования, и говорят, что при постоянно растущем населении планеты это не невозможно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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