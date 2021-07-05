В Украине зарегистрировали еще одну вакцину против covid-19 — компании Johnson & Johnson

Министерство здравоохранения 2 июля зарегистрировало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) для экстренного медицинского применения, сообщили на сайте Минздрава.

В Украине зарегистрировали еще одну вакцину против covid-19 — компании Johnson & Johnson
Фото: ukrinform.ua

Что известно о вакцине

Janssen — это векторная вакцина, разработанная фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. «Вакцина содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирована ДНК, кодирующий шипоподобный белок вируса SARS-CoV-2», — пояснили в Минздраве.

Внимание! Для полной иммунизации достаточно одной дозы.

Вакцина разрешена к экстренному применения Всемирной организацией здравоохранения. Также разрешение на ее использование дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и др.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний в США:

  • в клинических исследованиях вакцины побочные эффекты были стандартными, в основном незначительными. Речь идет о боли, покраснение и припухлости в месте укола, а также о головной боли, боли в мышцах, жаре, тошноте;
  • у некоторых людей наблюдались побочные эффекты, которые влияли на их способность выполнять повседневную работу;
  • побочные эффекты чаще встречались у людей в возрасте 18 лет по сравнению с людьми в возрасте 60+;
  • существует правдоподобная причинно-следственная связь между вакциной Janssen и редким и серьезным нежелательным явлением — редким тромбозом, который также наблюдают после вакцинации препаратом AstraZeneca. Частота тромбозов — около 7 на 1 млн вакцинированных женщин в возрасте 18?49 лет. У женщин 50+ и мужчин различного возраста это нежелательное явление встречается еще реже.

Препарат должен храниться при температуре от +2 до +8 С.

Эффективность вакцины

Клинические исследования доказали, что вакцина Janssen эффективна на 66,3% против covid-19 у людей, которые получили вакцину и не были инфицированы ранее.

Самая высокий уровень защиты у вакцинированных появился через 2 недели после вакцинации.

Также вакцина прекрасно защищает от госпитализации и смерти людей, заболевших коронавирусом. Никто из заразившихся covid-19, по крайней мере через 4 недели после вакцинации Janssen, не был госпитализирован.

Напомним

В Украине пока используют вакцины от AstraZeneca, Sinovac, Pfizer.

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