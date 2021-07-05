В Украине зарегистрировали еще одну вакцину против covid-19 — компании Johnson & Johnson
Министерство здравоохранения 2 июля зарегистрировало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) для экстренного медицинского применения,
Что известно о вакцине
Janssen — это векторная вакцина, разработанная фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. «Вакцина содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирована ДНК, кодирующий шипоподобный белок вируса SARS-CoV-2», — пояснили в Минздраве.
Внимание! Для полной иммунизации достаточно одной дозы.
Вакцина разрешена к экстренному применения Всемирной организацией здравоохранения. Также разрешение на ее использование дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и др.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний в США:
- в клинических исследованиях вакцины побочные эффекты были стандартными, в основном незначительными. Речь идет о боли, покраснение и припухлости в месте укола, а также о головной боли, боли в мышцах, жаре, тошноте;
- у некоторых людей наблюдались побочные эффекты, которые влияли на их способность выполнять повседневную работу;
- побочные эффекты чаще встречались у людей в возрасте 18 лет по сравнению с людьми в возрасте 60+;
- существует правдоподобная причинно-следственная связь между вакциной Janssen и редким и серьезным нежелательным явлением — редким тромбозом, который также наблюдают после вакцинации препаратом AstraZeneca. Частота тромбозов — около 7 на 1 млн вакцинированных женщин в возрасте 18?49 лет. У женщин 50+ и мужчин различного возраста это нежелательное явление встречается еще реже.
Препарат должен храниться при температуре от +2 до +8 С.
Эффективность вакцины
Клинические исследования доказали, что вакцина Janssen эффективна на 66,3% против covid-19 у людей, которые получили вакцину и не были инфицированы ранее.
Самая высокий уровень защиты у вакцинированных появился через 2 недели после вакцинации.
Также вакцина прекрасно защищает от госпитализации и смерти людей, заболевших коронавирусом. Никто из заразившихся covid-19, по крайней мере через 4 недели после вакцинации Janssen, не был госпитализирован.
Напомним
В Украине пока используют вакцины от AstraZeneca, Sinovac, Pfizer.