General Motors инвестировала в проект «Адской кухни» по добыче лития в Калифорнии

В текущем столетии по мере роста популярности электромобилей США оказались в сложном положении. Для транспорта на новой энергии требуется большое количество лития, добыча и переработка которого сосредоточены за пределами этой страны. Власти и компании начали решать эту проблему, инвестируя в добычу и производство лития на территории США . На днях в процесс включилась компания General Motors (GM), которая пообещала доступный литий из Калифорнии.

Универсальный батарейный блок General Motors. Источник изображения: General Motors

Ранее General Motors озвучила планы по прекращению производства автомобилей с ДВС к 2035 году. Для этого компания начала вкладывать огромные средства в разработку и производство тяговых аккумуляторов в США . В частности, вместе с корейской LG Chem запущен аккумуляторный завод GM в штате Огайо. За этим заводом последовало второе совместное производство аккумуляторов в штате Теннесси, а также создано совместное предприятия с компанией SolidEnergy Systems (SES) по подготовке к выпуску сверхперспективных литий-металлических аккумуляторов.

В то же время компания General Motors понимает, что без стабильных поставок лития все представленные выше планы и будущие аккумуляторные проекты рискуют быть сорванными или оказаться невыполнимыми. Чтобы обезопасить цепочки поставок этого сырья General Motors объявила об инвестициях в американскую горнодобывающую компанию Controlled Thermal Resources (CTR).

Компания CTR уже добывает литий из геотермальных источников вблизи солёного озера Солтон-Си на юге Калифорнии. Инвестиции GM в проект «Адская кухня» (Hell’s Kitchen) компании CTR помогут увеличить объём добываемых там солей лития (карбонатов лития). Как первый инвестор компания General Motors будет иметь исключительные права на добытый в Калифорнии литий и на вырученные от его продажи средства.

Ожидается, что первый литий по проекту Hell’s Kitchen будет получен в 2024 году. Важно отметить, что добыча планируется с использованием замкнутого цикла и максимально экологически чистая. Соли лития будут добываться методом экстракции — с помощью введения растворителя, а не благодаря выпариванию из солёных озёр — традиционному методу добычи, широко развёрнутому, например, в Южной Америке.

По оценкам специалистов, в Калифорнии ежегодно можно добывать до 600 тыс. тонн карбоната лития. Компания CTR с деньгами GM надеется к 2023 году довести объёмы добычи на «Адской кухне» до 15 тыс. тонн литиевых солей, что позволит выпустить элементы питания общей мощностью около 50 МВт.



