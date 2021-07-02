Глава Virgin Galactic полетит в космос раньше владельца Blue Origin Джеффа Безоса

Глобальная космическая программа превратилась в показательную гонку американских миллиардеров. Основатель компании для космотуристов Virgin Galactic Ричард Брэнсон (Richard Branson) намерен принять участие в тестовом космическом полёте 11 июля — раньше своего конкурента, основателя Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса (Jeff Bezos).

Глава Virgin Galactic полетит в космос раньше владельца Blue Origin Джеффа Безоса

theverge.com

Как известно, тот намеревается лично отправиться в космос на собственном корабле 20 июля и, возможно, новость о его «коллеге» Брэнсоне стала для него неприятной неожиданностью, отвлекающей внимание общественности от проекта Blue Origin.

Изначально полёт семидесятилетнего Брэнсона на корабле Virgin Galactic VSS Unity не планировался. Тем не менее, вчера миллиардер объявил о желании «получить частный опыт астронавта» вместе с техническими специалистами и двумя пилотами. «Моя мама научила меня никогда не сдаваться и достигнуть звёзд. 11 июля наступит время превратить мечту в реальность в ходе следующего космического полёта Virgin Galactic».

Миссия Unity 22 станет четвёртым пилотируемым тестовым полётом, организованным Virgin Galactic. Корабль VSS Unity стартует с самолёта-носителя непосредственно в воздухе и отправится в ближайший космос, даруя пассажирам буквально несколько минут невесомости.

Unity, предназначенный для доставки в космос до шести пассажиров и двух пилотов, тестировался 22 раза. До того, как Virgin Galactic выполнит первую коммерческую миссию, проведут ещё три тестовых полёта, включая тест с участием Брэнсона. Места в следующих кораблях уже забронировали 600 человек, каждый билет будет стоить порядка 250 000 долларов.

По словам Брэнсона, опубликованным в Twitter, по возвращении миллиардер намерен объявить о чём-то «очень захватывающем, что даст шанс стать астронавтами большему числу людей, поскольку космос принадлежит нам всем».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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