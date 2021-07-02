Вместе с Безосом в космический полет отправится 82-летняя авиатор

Женщина проходила обучение на астронавта, но так и не отправилась в космос.

Американский мультимиллиардер Джефф Безос отправится в космический суборбитальный полет с 82-летней Уолли Фанк - лучшей студенткой курса астронавтов Mercury 13, которая так и не полетела в космос.

В Instagram Безос написал, что программу Фанк отменили.

"Пришло время. Добро пожаловать, Уолли. Мы рады, что вы полетите с нами 20 июля в качестве нашего почетного гостя", - написал он.

Поскольку полет является суборбитальным, корабль New Shepard с Уолли, Безосом, его братом и победителем аукциона не будет облетать вокруг Земли. Полет должен продлиться около 10 минут.

Группа Mercury 13 состояла из 13 женщин, которых тайно тренировали как астронавток. Это было частной инициативой, ни одна из участниц курса не попала в космос.

Компания Blue Origin осуществила полтора десятка испытаний ракеты New Shepard, но ни разу в капсуле ракеты не было людей. Первый запуск ракеты с людьми на борту был запланирован на 20 июля.

Ракета New Shepard предназначена для коротких суборбитальных туристических полетов за пределы земной атмосферы. Во время полета ступень с пассажирской капсулой поднимается на высоту в несколько десятков километров, после чего кабина с людьми отделяется и ненадолго пересекает линию Кармана - условную границу космоса на высоте 100 километров.

Первый запуск New Shepard состоялся в 2015 году. После этого компания провела еще более десяти испытаний, но так и не запустила в космос людей, хотя обещала сделать это еще в 2017 году.