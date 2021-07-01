NASA планирует перевести вышедший из строя «Хаббл» на резервные электронные модули

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) продолжает выяснять причину сбоя, происшедшего в середине июня на борту космического телескопа «Хаббл» (NASA/ESA Hubble Space Telescope).

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Напомним, 13 числа прошлого месяца орбитальная обсерватория перешла в безопасный режим из-за прекращения работы компьютера полезной нагрузки. Более двух недель специалисты искали причину неполадки и даже пытались запустить запасной компьютер телескопа, однако устранить проблему до сих пор не удалось.

Сбой кроется в узле SI C&DH (Science Instrument Command and Data Handling): инженеры NASA предполагают, что из строя мог выйти один или несколько компонентов. В частности, может быть повреждён блок команд и форматирования научных данных Command Unit/Science Data Formatter (CU/SDF). Есть также вероятность, что сбой произошёл в модуле управления питанием Power Control Unit.

Сейчас специалисты изучают возможность переключения на резервные блоки. Это весьма сложная и рискованная процедура, которая повлечёт за собой переключение ряда других связанных компонентов.

В течение следующей недели инженеры будут готовиться к переходу на дублирующие модули. Затем процедура будет протестирована на симуляторе. Только после этого NASA отправит команды на борт телескопа.



