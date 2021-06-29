Moderna заявила, что ее вакцина эффективна против штамма "дельта"

Во вторник в Индии, где впервые был обнаружен вариант "дельта", одобрили экстренное применение вакцины Moderna для жителей в возрасте старше 18 лет.

Компания Moderna во вторник сообщила, что ее вакцина от COVID-19 эффективна против вариантов коронавируса, в частности против более заразного штамма "дельта".

Об этом говорится в пресc-релизе, опубликованном на сайте компании.

"В результате вакцинации препаратом от COVID-19 компании Moderna вырабатываются нейтрализующие титры антител против всех вариантов, в том числе и против варианта "дельта", - говорится в документе.

Таким образом, согласно проведенному анализу, по варианту "дельта" наблюдается лишь "незначительное сокращение нейтрализующих титров", вырабатываемых вакциной. Подобным образом вакцина проявляет себя и в ситуации с другими индийскими штаммами, а также с бразильским вариантом "дельта".

"Новые данные радуют и усиливают нашу веру в то, что вакцина от COVID-19 компании Moderna будет защищать от новых выявленных вариантов", - приводят в документе слова главы компании Стефана Банселя.

"Эти цифры говорят о важности продолжения вакцинации населения", - подчеркнул Бансель.

В компании также сообщили, что во вторник в Индии, где впервые был обнаружен вариант "дельта", одобрили экстренное применение вакцины Moderna для жителей в возрасте старше 18 лет.

Напомним, ранее компания AstraZeneca заявила, что ее вакцина защищает от "индийских" штаммов B.1.617.2 (дельта) и B.1.617.1 (каппа).