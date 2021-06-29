Япония отправит космический аппарат к Фобосу К 2029 году Япония планирует получить образцы грунта со спутника Марса, для чего на Фобос будет отправлен космический аппарат.

Отправиться в путешествие к спутнику Марса аппарат должен через три года

Как сообщает ТАСС, японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) в 2024 году планирует отправить космический аппарат к Фобосу — одному из двух спутников Марса. К 2029 году в рамках данной миссии специалисты планируют получить образцы грунта с естественного спутника Марса. Данные планы обсуждались на заседании правительственной комиссии по развитию космической отрасли, в которой принял участие премьер-министр Ёсихидэ Суга.

6 декабря 2020 года космический аппарат «Хаябуса-2» доставил на Землю на испытательный полигон-космодрома Вумера в Южной Австралии пробы грунта, собранного на астероиде Рюгу в ходе экспедиции прошлого года. 15 декабря прошлого года специалисты JAXA открыли капсулу А, обнаружив в ней в грунт, который, как предполагается, был собран на астероиде во время первого приземления зонда 22 февраля 2019 года.

Первые результаты изучения грунта с астероида руководитель проекта «Хаябуса-2» Японского агентства аэрокосмических исследований Макото Ёсикава в конце апреля 2021 года представил в ходе онлайн-конференции. Как подчеркнул специалист, анализ проб с помощью инфракрасного облучения показал наличие веществ, которые могут иметь отношение к воде. Кроме того, учёные отмечают, что предварительные данные указывают на наличие в пробах следов органических веществ.

Представители JAXA сообщили, что с середины 2022 года будут готовы предоставить образцы грунта с астероида Рюгу учёным из других стран — первыми, до конца 2021 года, часть собранного материала достанется специалистам Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), которое помогало Японскому агентству аэрокосмических исследований в проведении миссии. Все заинтересованные в получении грунта страны могут подать свои заявки на получение проб.



