Каждый третий участник ВНО не справился с задачей по математике за 9-й класс

Обязательное ВНО по математике для выпускников ввели с 2021 года.

Треть участников внешнего независимого оценивания не смогла решить задачу по математике уровня базовой средней школы.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Валерий Бойко, передает Интерфакс-Украина.

"Мне тоже грустно, что каждый третий не преодолел порог, установленный всего на уровне 10 баллов. Но я не готов комментировать, почему так произошло, я готов лишь констатировать, что каждый третий участник внешнего независимого оценивания, сдававший математику, не мог решить задание даже не за старшую школу (11-й класс - ред.), а за базовую школу (9-й класс - ред.)", - сказал Бойко на пресс-конференции.

В свою очередь, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет отметил, что результаты ВНО из года в год по каждому предмету разные.

"В этом году математика хуже, но вы можете посмотреть, что в этом году существенно выше английский язык. Возможно, общественный запрос. Возможно, более гуманитарное образование этого поколения", - отметил Шкарлет.

Он отметил, что для существенного повышения уровня математической компетенции планируются реорганизация концепции системы образования, изменения в образовательных программах.

Кроме того, министр отметил, что математику не планируют убирать из списка обязательных предметов для сдачи на ВНО.

Напомним, с 2021 ВНО по математике стало обязательным для всех выпускников школ.

Президент Владимир Зеленский объявил 2020/2021 учебный год годом математики и поручил Кабинету министров обеспечить создание в школах математических кружков, а также индивидуальных программ для учащихся, нуждающихся в дополнительной поддержке.

Кроме того, президент ввел стипендии в размере 10 тыс. гривен для лучших участников ВНО.