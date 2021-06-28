Пентагон не смог объяснить НЛО и назвал их угрозой нацбезопасности

В конце прошлой недели Управление директора национальной разведки США (ODNI) опубликовало отчёт о неопознанных летающих объектах, сообщения о которых поступали в период с 2004 по 2021 год.

Department of Defense/AP

Отчёт под названием «Предварительная оценка: неопознанные воздушные явления» представляет собой краткую девятистраничную версию более объёмного секретного документа, предоставленного службой национальной разведки комитетам Конгресса США . В нём даётся оценка «угрозы, исходящей от неопознанных воздушных явлений (unidentified aerial phenomena, UAP), и прогресса, достигнутого Целевой группой Министерства обороны по неопознанным воздушным явлениям в понимании этой угрозы».

Отчёт не содержит вывода о внеземном происхождении НЛО. В нём приведены 144 сообщения о замеченных НЛО, поступившие, в основном, от военных лётчиков. Что примечательно, исследователи пришли к заключению, что «несколько UAP, похоже, демонстрируют передовые технологии».

Более, того, доклад фактически подтверждает, что UAP действительно реальны и материальны: «Большинство неопознанных воздушных явлений, вероятно, действительно представляют собой физические объекты, учитывая тот факт, что большинство [...] были зафиксированы несколькими датчиками?».

Как сообщали очевидцы, были случаи, когда UAP оставался неподвижным, несмотря на сильный ветер, двигался против ветра, резко маневрировал или двигался со значительной скоростью без видимых средств движения. В небольшом количестве случаев системы военных самолётов улавливали радиочастотную (РЧ) энергию при обнаружении UAP. Это указывают на то, что некоторые UAP могут управляться интеллектуально. В некоторых сообщениях описываются объекты, «движущиеся со скоростью, превышающей звуковой барьер, без звукового удара». Ни один из известных летательных аппаратов не может лететь быстрее звука без возникновения звукового удара.

В документе указано, что «UAP создают проблему безопасности полётов и могут создать угрозу национальной безопасности США». Особые опасения у авторов доклада вызывает то, что UAP могут быть «платформами иностранных противников [для] сбора [данных] или же являются свидетельством того, что потенциальный противник разработал прорывную или разрушительную технологию».



Также исследователи отметили, что случаи таких явлений «вероятно, не имеют единого объяснения». Главной причиной отсутствия каких-либо объяснений учёные называют недостаток информации.



