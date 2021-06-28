Интервал в 45 недель между первой и второй дозой AstraZeneca повышает иммунитет к ковиду, - исследование Оксфордского ун-та

Ученые также заявили, что иммунитет повышает третья доза, но ее необходимость пока не доказана.

Интервал в 45 недель между первой и второй дозой AstraZeneca повышает иммунитет к ковиду, - исследование Оксфордского ун-та
Фото: facebook/Руслан Марцінків

Откладывание второй и третьей доз вакцины от ковида AstraZeneca повышает иммунитет к этому вирусу. Об этом говорится в новом исследовании Оксфордского университета - одного из разработчиков этого препарата. Ученые также заявили, что собственно третья доза также повышает иммунитет, но пока ее необходимость не доказана.

Согласно исследованию (которое пока не рецензировано), интервал до 45 недель между первой и второй дозами привел к усилению иммунного ответа. Введение третьей дозы более, чем через шесть недель после второй, также привело к "значительному увеличению" антител. Об этом пишет Barron`s.

"Это должно стать обнадеживающей новостью для стран с низким запасом вакцин, которые могут беспокоиться из-за задержек с предоставлением вторых доз населению", - сказал управляющий исследователь Оксфордского исследования Эндрю Поллард.

Он подчеркнул, что, даже если ввести вторую дозу через 10 месяцев после первой, иммунитет даст "отличный ответ".

Напомним, что в Украине рекомендованный интервал между первой и второй дозами этой вакцины (CoviShield) составляет 12 недель. Сначала он составлял 28 дней, но потом интервал увеличили по рекомендациям МОЗ.

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