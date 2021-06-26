В Китае нашли череп ранее неизвестного вида человека

Череп нашли еще 88 лет назад, однако он попал в руки ученых только сейчас.

В Китае нашли череп ранее неизвестного вида человека
Череп "человека - дракона"
Фото: cell.com

В Китае ученые исследовали древний череп и пришли к выводу, что он принадлежит ранее неизвестному виду человека.

Об этом сообщает Би-би-си.

Череп нашли 88 лет назад, однако только сейчас он попал в руки ученых.

В исследовании, опубликованном в журнале Innovation, говорится, что с точки зрения эволюции это - наш ближайший родственник среди известных видов древнего человека, таких, как неандертальцы и человек прямоходящий (Homo erectus).

Анализ показывает, что он более тесно связан с Homo sapiens, чем с неандертальцами. Однако, ученые отнесли этот экземпляр к новому виду Homo longi, от китайского слова "длинный", что означает "дракон".

"Находка представляет собой отдельную ветвь человечества, которая не является Homo sapiens, она отдельно развивалась в регионе в течение нескольких сотен тысяч лет и в конечном итоге вымерла", - рассказал профессор Крис Стрингер из лондонского музея естественной истории.

Череп обнаружил строитель моста в Харбине на северо-востоке Китая в 1933 году. В то время город находился под японской оккупацией. Подозревая, что это культурная ценность, рабочий тайно вывез его домой и спрятал на дне колодца, где череп хранился около 80 лет. Мужчина рассказал своей семье о черепе перед смертью, тогда находка и попала в руки ученых.

Эта находка дает понимание о людях, живших в Восточной Азии как минимум 146 тысяч лет назад. Идентификация черепа, который предположительно принадлежит 50-летнему мужчине. Ученые считают, что "человек-дракон" был мощным и крепким по телосложению. Однако мало что известно о том, как он жил, потому что нет точных данных о месте, где был найден череп. Пока нет археологического контекста находки, такого, как каменные орудия труда или другие элементы культуры.

Напомним, в ноябре прошлого года в Египте нашли сотню мумий в разноцветных саркофагах, которым 2 500 лет.

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