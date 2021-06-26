В США представлена концепция атомной «батарейки» мощностью 10 МВт
Группа учёных из Массачусетского технологического института представила концепцию модульного ядерного реактора малой мощности. Такие реакторы как «батарейки» можно отправлять по первому требованию для выработки на месте тепла и электричества. Мощность системы не превышает 10 МВт, а развернуть её можно будет в течение нескольких недель или месяцев.
Модульный реактор содержит пункт управления, генератор и сам реактор. Источник изображения: MIT
В США продолжается поиск альтернатив для безуглеродной экономики. Точнее, атомная энергия продолжает расцениваться как жизненно важная для декарбонизации промышленности и жизнедеятельности человечества. Важным шагом на этом пути стал переход от проектирования небольших реакторов мощностью от 100 до 300 МВт к разработке малых реакторов мощностью до 10 МВт. Такие реакторы можно будет изготавливать на заводах как полностью готовый для использования товар и перевозить в стандартных 40-футовых контейнерах (12-метровых).
Концепция учёных MIT предполагает использование стальных конструкций для полной защиты от проникновения в зону реактора и от вредных выбросов. Система снабжена пассивным охлаждением. Для эксплуатации подобных энергетических установок специальные знания будут не нужны. Фирма привезёт реактор, установит и через 5–10 лет заберёт его для утилизации или ремонта. Дополнительной защитой от проникновения можно считать предполагаемую установку реакторов ниже уровня земной поверхности, на что и уйдёт основное время в ходе развёртывания.
Подобные электростанции можно будет устанавливать как в самых отдалённых частях планеты, так и в густонаселённых районах. Ввод в строй будет быстрым и коммерчески доступным. В скором будущем ожидаются испытания прототипов на базе одной из национальных лабораторий США. Сначала прототип будет испытан в нормальных условиях эксплуатации, а затем будет подвергнут экстремальному тестированию на уровне аварийных ситуаций. Если испытания завершатся нормально, компактные микро-реакторы можно будет очень быстро запустить в массовое производство.