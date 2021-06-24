Добытая из воздуха Тель-Авива вода оказалась пригодной для питья, - исследование

Глобальный дефицит чистой питьевой воды требует "нестандартного мышления".

Добытая из воздуха Тель-Авива вода оказалась пригодной для питья, - исследование
Фото: facebook.com/IsraelinUkraine

В Тель-Авивском университете исследовали воду, генерируемую из городского воздуха, и пришли к выводу, что она соответствует всем стандартам питьевой воды Израиля и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом сообщила пресс-служба посольства Израиля в Украине.

"Недавно было проведено первое в своем роде исследование, когда вода производилась из воздуха в центре Тель-Авива в городской местности. Без использования системы фильтрации и очистки вода отвечала всем стандартам питьевой воды Всемирной организации здравоохранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исследование было проведено Университетом Тель-Авива в сотрудничестве с Watergen и оно могло бы стать началом решения проблемы глобальной нехватки воды.

Исследователи объяснили, что растущий глобальный дефицит чистой питьевой воды требует "нестандартного мышления" и разработки новых технологий производства питьевой воды, пишет издание JewishPress.

Земная атмосфера - это огромный и возобновляемый источник воды, который может быть альтернативным ресурсом питьевой воды. Атмосфера содержит миллиарды тонн воды, 98% которой находится в газообразном состоянии в виде водяного пара.

Напомним, власти Гренландии планируют продавать талую воду с ледников, в частности, в регионы, страдающие от засушливых погодных условий.

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