Компания Moderna изменила название своей вакцины от коронавируса
Препарат переименован в Spikevax.
Американская компания Moderna изменила название своей вакцины от коронавируса. Препарат переименован в Spikevax.
Об этом сообщает Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА).
Ранее название препарата совпадало с названием компании. О причинах изменения названия Moderna не сообщает.
Препарат против коронавируса компании Moderna является мРНК-вакциной, во время клинических исследований он продемонстрировал эффективность на уровне 90-95%.
Американский медицинский регулятор FDA одобрил вакцину от коронавируса производства Moderna 19 декабря. Еврокомиссия одобрила использование вакцины от коронавируса производства компании Moderna 6 января.
ВОЗ одобрила эту вакцину для экстренного использования в конце апреля.
Вчера стало известно, что Евросоюз дозаказал у Moderna 150 млн доз вакцины от коронавируса. Поставщик будет приспосабливать вакцину под новые штаммы.