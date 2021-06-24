Компания Moderna изменила название своей вакцины от коронавируса

Препарат переименован в Spikevax.

Компания Moderna изменила название своей вакцины от коронавируса
Фото: aa.com.tr

Американская компания Moderna изменила название своей вакцины от коронавируса. Препарат переименован в Spikevax.

Об этом сообщает Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА).

Ранее название препарата совпадало с названием компании. О причинах изменения названия Moderna не сообщает.

Препарат против коронавируса компании Moderna является мРНК-вакциной, во время клинических исследований он продемонстрировал эффективность на уровне 90-95%.

Американский медицинский регулятор FDA одобрил вакцину от коронавируса производства Moderna 19 декабря. Еврокомиссия одобрила использование вакцины от коронавируса производства компании Moderna 6 января.

ВОЗ одобрила эту вакцину для экстренного использования в конце апреля.

Вчера стало известно, что Евросоюз дозаказал у Moderna 150 млн доз вакцины от коронавируса. Поставщик будет приспосабливать вакцину под новые штаммы.

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