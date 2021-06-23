Toyota научила роботов отличать предметы от их отражений — это большой прорыв в робототехнике

21 июня научно-исследовательский институт Toyota продемонстрировал свои новые достижения в области робототехники, направленные на решение сложных задач в домашних условиях. Инженеры института смогли научить роботов действовать в сложных ситуациях, которые сбивают с толку большинство существующих машин, включая распознавание прозрачных и зеркальных поверхностей, а также реагирование на них в различных обстоятельствах.

Toyota научила роботов отличать предметы от их отражений — это большой прорыв в робототехнике

Toyota

Свои достижения компания продемонстрировала в ироничном видео, в котором робот делает селфи, снимая своё отражение на зеркальной поверхности. Представители научно-исследовательского института Toyota заявляют, что их целью является создание роботов, расширяющих возможности человека, а не заменяющих человеческие способности. По словам представителей института, обучение роботов работе по дому является нетривиальной задачей, поскольку все дома обставлены индивидуально, что создаёт определённые трудности для машин, работающих по шаблонам.

В то время как человек без проблем отличает объект от его отражения, прозрачные и светоотражающие предметы часто сбивают современных роботов с толку. Поскольку большинство машин запрограммированы так, чтобы реагировать на объекты и геометрию без учёта контекста, их взаимодействие со стеклянным столом, напольным зеркалом, блестящим тостером или прозрачной чашкой могут иметь неприятные последствия. Сообщается, что для решения этой проблемы инженеры научно-исследовательского института Toyota разработали новый метод обучения, позволяющий роботам воспринимать трёхмерную геометрию сцены, а также обнаруживать объекты и поверхности. Такой подход также устраняет необходимость в трудоёмком, дорогостоящем или непрактичном сборе и маркировке данных.

Несмотря на то, что систему нельзя назвать идеальной, объявление научно-исследовательского института Toyota знаменует огромное достижение для всей робототехники.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тромбы у больных COVID-19: ученые не знают, как с ними бороться, но уже выяснили причинуТромбы у больных COVID-19: ученые не знают, как с ними бороться, но уже выяснили причину
Япония разрешила своим компаниям добывать ресурсы в космосеЯпония разрешила своим компаниям добывать ресурсы в космосе
В Австралии пауки образовали огромный кокон после наводнения, чтобы подняться выше землиВ Австралии пауки образовали огромный кокон после наводнения, чтобы подняться выше земли
В Австралии создали революционные компактные очки ночного видения без сложной электроникиВ Австралии создали революционные компактные очки ночного видения без сложной электроники
Астронавты МКС вышли в открытый космос для замены солнечной панелиАстронавты МКС вышли в открытый космос для замены солнечной панели
Блок рекламы


Похожие новости
Hyundai стал владельцем производителя роботов Boston DynamicsHyundai стал владельцем производителя роботов Boston Dynamics
В Германии придумали, как выпускать перовскитные солнечные панели большой площади без потери КПД
Компания Toyota Motors построит «умный город» для 2 тысяч жителейКомпания Toyota Motors построит «умный город» для 2 тысяч жителей
Boston Dynamics научила робособак убирать, сажать цветы и писать мелом на асфальтеBoston Dynamics научила робособак убирать, сажать цветы и писать мелом на асфальте
Boston Dynamics показала «грязные танцы» в исполнении роботов Atlas и SpotBoston Dynamics показала «грязные танцы» в исполнении роботов Atlas и Spot
Hyundai покупает американского производителя роботов Boston Dynamics за $ 921 млнHyundai покупает американского производителя роботов Boston Dynamics за $ 921 млн
ФБР наняли роботов для работы с документациейФБР наняли роботов для работы с документацией
Предметы виртуального мира теперь можно "потрогать"Предметы виртуального мира теперь можно "потрогать"
Walmart отказалась от использования роботов в своих магазинахWalmart отказалась от использования роботов в своих магазинах
NASA приступило к проверке одного из роботов для лунной программы ArtemisNASA приступило к проверке одного из роботов для лунной программы Artemis
Последние новости
Подгружаем последние новости