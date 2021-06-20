Астронавты МКС вышли в открытый космос для замены солнечной панели

Ожидается, что миссия продлится около шести с половиной часов.

Астронавты Международной космической станции (МКС) вышли в открытый космос для установки новой солнечной панели.

Об этом сообщает NASA.

Астронавт Европейского космического агентства Томас Песке и астронавт NASA Шейн Кимбро должны установить и развернуть солнечную панель iROSA. Ожидается, что миссия продлится около шести с половиной часов.

Это уже четвертый совместный выход Песке и Кимбро в открытый космос. Во время предыдущего выхода 16 июня астронавты смонтировали первую панель, однако из-за технических проблем они не смогли ее развернуть.

В январе и марте 2017 года они провели очередное обновление мощности станции, заменив никель-водородные аккумуляторы на новые литий-ионные батареи.

Напомним, ранее руководитель NASA предложил роSSийской стороне продлить эксплуатацию Международной космической станции (МКС) при обеспечении необходимого государственного финансирования до 2030 года.