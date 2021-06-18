Тромбы у больных COVID-19: ученые не знают, как с ними бороться, но уже выяснили причину

Ученые выяснили причину образования тромбов у больных COVID-19. Пока препятствовать этому процессу медики не научились, однако знание причины поможет им искать эффективные препараты, которые помогут с этим бороться.

Примерно у четырех десятков людей на миллион переболевших коронавирусом, в организме образуются тромбы, которые могут привести к летальному исходу. Донедавна медики лишь констатировали такой факт, однако не могли объяснить, с чем связан процесс тромбообразования у больных COVID-19.

Как выяснилось, все дело в равновесии между молекулой, вызывающей свертывание крови (ее называют фактором фон Виллебранда - VWF), и белком ADAMTS13, который отвечает за регуляцию процесса свертывания. В нормальном состоянии организма они должны находиться в определенном равновесии, то есть процесс свертывания регулируется этим белком, не позволяющим ему идти не контролировано.

Однако у пациентов с тяжелыми формами COVID-19 это соотношение нарушено в пользу молекул VWF. При этом уровень белка-регулятора существенно ниже, чем должен быть.

Поэтому практически ничто не препятствует слипанию красных кровяных телец и образованию тромбов. Такие данные, полученные учеыми из Университета медицины и медицинских наук RCSI, были опубликованы в журнале Journal of Thrombosis and Haemostasis.

"Наше исследование помогает понять механизмы, которые вызывают серьезные тромбы у пациентов с COVID-19, имеет решающее значение для разработки более эффективных методов лечения", - говорит доктор автор-корреспондент исследования и преподаватель Королевского колледжа хирургов в Ирландии Джейми О\'Салливан.

Однако, как утверждает ученый, нужны еще дополнительные исследования, чтобы найти эффективный способ устранения этой проблемы.