В Австралии пауки образовали огромный кокон после наводнения, чтобы подняться выше земли

"Шелковые нити цепляются за растения, и так они могут спастись".

В Австралии около нескольких городов, которые недавно пострадали от наводнения, образовались огромные паутины.

Об этом сообщает Би-би-си.

Жители региона Гипсленд, штат Виктория, рассказывают, что паутина появилась после многодневных ливней.

По словам экспертов, паутины образовались благодаря тактике выживания пауков - когда они выбрасывают ее, чтобы подняться выше земли.

"Паукам, живущим на земле, нужно очень быстро подняться выше. Шелковые нити цепляются за растения, и так они могут спастись", - рассказал старший куратор отдела насекомых из Музеев Виктории Кен Уокер.

Муниципальный советник Кэролин Кроссли сказала, что в понедельник вечером она спустилась на набережную озера, чтобы проверить повреждения от наводнения, и была поражена естественным явлением. Она сказала, что видела такое раньше, но никогда в таком масштабе.

"Это не было страшно - это было красиво. Все просто было окутано этой прекрасной тонкой паутиной, по всем деревьям и заборам. Солнце заходило, и был очень красивый свет, чтобы увидеть, как над ландшафтом колышется эта волна", - рассказала она.

Фото: Twitter Amy Stroud Пауки в Австралии

Другая местная жительница, Аманда Трейгер, рассказала, что ее семья сначала подумала, что это не паутина, а сетки вдоль дороги.

Ожидается, что сеть должна исчезнуть к концу недели.

На прошлой неделе в значительной части Виктории прошли сильные ливни, вызвав наводнения и принеся значительный ущерб. Двух человек нашли мертвыми в автомобилях из-за аварий, связанных с наводнениями. Местные власти назвали шторм катастрофой, сотни домов в штате до сих пор остаются без электричества.

Напомним, ранее в Австралии несколько подразделений полиции приехали на вызов из-за мужчины, который громко кричал на паука.